Galerii: Edith Karlsoni "Hora lupi" saadeti Veneetsia biennaali poole teele

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuses toimus Edith Karlsoni näituse "Hora lupi" esitlushommik, et saata täpselt kuu enne Veneetsia kunstibiennaali ametlikku avamist teele Eesti paviljoni teosed.

60. Veneetsia kunstibiennaalil esindab Eestit Edith Karlson näitusega "Hora lupi", mida eksponeeritakse Chiesa di Santa Maria delle Penitenti kirikus 20. aprillist 24. novembrini.

Lisaks peagi avatava näituse tutvustamisele sai kunstniku tööruumides näha keskkonda, kus Eestit esindav väljapanek sündis, sai sissevaate näituse tähendusse ning näha teoseid pakkimise lõppfaasis. Eesti ekspositsiooni tutvustasid paviljoni komissar Maria Arusoo (KKEK) ja dramaturg Eero Epner. Lisaks rääkis kunstnik Edith Karlson teoste valmimise taustaloo ning tegi tuuri oma tööruumides.

"Valmistumine on tõeline maraton olnud ning on üsna sürreaalne tunne loomeperioodile joon alla tõmmata. Nüüd saame tiimiga keskenduda näituse installeerimisele Veneetsias, mis on kindlasti omaette seiklus sellel teekonnal," sõnas Karlson.

Näitus lahkab inimese primitiivseid tunge nende banaalsuses ja pühalikkuses ning küsib lunastuse võimalikkuse järele maailmas, mis lunastust ei vääri. Hunditund ehk "Hora lupi" on müütiline hetk enne koitu, mille kohta usutakse, et siis sünnib ja sureb kõige rohkem inimesi.

Omapärast ruumi, kus näitus asuma hakkab, täidavad Edith Karlsoni savist ja betoonist skulptuurid, mis jutustavad sündimise paratamatust ebaõnnest ja avavad inimolendi tunglevat natuuri, kus esikohal on impulsid, aistingud, tahtmised ja ihad.