Edith Karlson esindab Eestit Veneetsia biennaalil näitusega "Hora lupi"

Näitusel lahkab kunstnik inimese primitiivseid tunge nende banaalsuses ja pühalikkuses ning küsib lunastuse võimalikkuse järele maailmas, mis lunastust ei vääri. Näitus valmib koostöös dramaturg Eero Epneriga.

Eesti paviljon koos Edith Karlsoni skulpturaalse maailmaga avaneb Veneetsias seekord Cannaregio kanali ääres asuvas Chiesa di Santa Maria delle Penitenti kirikus. Kiriku interjöör koos ajalooliste kunstiteostega loob Karlsoni teoste ümber eripärase emotsionaalse atmosfääri. Näituseruume täidavad kunstniku savist ja betoonist skulptuurid, mis jutustavad sündimise paratamatust ebaõnnest ja avavad inimolendi tungleva natuuri, kus esikohal pole tsiviliseeritud kodaniku päevakajalised teadmised, vaid tema mitte eriti sügavale ülikonna alla surutud impulsid, aistingud, tahtmised ja ihad.

"Hora lupi" ehk hunditund on müütiline hetk enne koitu, mille kohta usutakse, et siis sünnib ja sureb kõige rohkem inimesi. Öö pimedaimat aega, mil kõik tekib ja kaob, võib näha nii kaose haripunktina kui muutuste algatajana.

Läbiva sarjana on näitusel sajad savist autoportreed, mille autoriteks on inimesed kunstniku ümbert. Skulptuuride inspiratsiooniallikaks on keskaegsed terrakotaskulptuurid Tartu Jaani kirikus, mis kujutavad suure tõenäosusega toonaseid Tartu linnakodanikke. On oletatud, et tegemist võib olla katkuohvrite mälestusansambliga. Lisaks portreedele leiavad kirikus koha ka erisugused loomad ja hübriidolendid, mis moodustavad üheskoos eksistentsiaalse jutustuse inimese loomalikkusest.

Karlson on ka varem Eero Epneriga koostööd teinud, 2021. aastal valmis neil EKKM-is näitus "Süütuse tagasitulek".