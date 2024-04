"AK" Veneetsiast: Eesti paviljon võeti vastu väga hea tagasisidega

Kunstiteadlase Eha Komissarovi sõnul erineb Edith Karlsoni esitlus tugevalt biennaalil valitsevast üldiselt loiust ja introvertsest häälestatusest. "Kokku on toodud tohutul hulgal vanu surnud kunstnikke ja nende klassika auraga eriti ei tegeleta, lihtsalt näidatakse," selgitas Komissarov ERR-ile.

"Kui on niisugune arrogantse-võitu biennaal, siis sellised võimsad tööd paratamatult annavad lootust, et kunst ikka jaksab, suudab ja et üks väike eesti tütarlaps on ikka kunsti looval lainel," lisas Komissarov.

Aktuaalse Kaameraga oli otseühenduses ka reporter Janet Õunapuu, kes viibis parajasti Leedu paviljoni avapeol. Õunapuu sõnul on meeleolu Veneetsias ülev, sest Eesti paviljoni võeti vastu väga-väga hea tagasisidega.

"Seda kinnitab juba asjaolu, et mitmed mainekad kunstiväljaanded on Eesti paviljoni oma edetabelitesse ja soovitusnimekirjadesse lisanud," selgitas Õunapuu.

Eesti paviljoni meeskonna liiga Keiu Krikmann kinnitas, et tagasiside on olnud suurepärane. "Ühest küljest on rahvusvaheline kunstimeedia tõesti väga huvitatud olnud. Oleme olnud mitmetes edetabelites ja rahvusvahelised ajakirjanikud on seni huvi tundnud ning kavatsevad näitusest ka edaspidi kirjutada," rääkis Krikmann.

"Ka paviljonis kohapeal inimestega rääkides, on inimesed väga liigutatud olnud. On olnud näha ka pisaraid ning näitust on hinnatud nii filosoofilisuse kui ka teistsuguse materjalikasutuse poolest," lisas ta.

Õunapuu sõnul oli meeleolu ja energia Eesti paviljonis erakordne ning tekitas väga tugevaid tundeid.