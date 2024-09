Ilmus Edith Karlsoni Veneetsia biennaali näituse kunstnikuraamat

Dominiiklaste kloostri hoovis esitleti Edith Karlsoni kunstnikuraamatut "Hora lupi", mis on täiend Veneetsia biennaali Eesti paviljoni samanimelise ekspositsiooni juurde. Lisaks näituse loole on raamatus kirjas Eesti paviljoni asukoha ajalugu ja sõna saavad 16 erinevat kaasautorit.

"Ma olen ainult arvuti ekraanilt värve vaadanud ja valinud. Esimene emotsioon on väga hea," sõnas Karlson näituseraamatut esmakordselt lehitsedes.

Raamatus on ohtralt fotosid ja tekste tänavusel Veneetsia biennaalil Eestit esindava Karlsoni väljapanekust "Hora lupi" ehk "Hunditund".

"Tavaline praktika on see, et kui raamat välja tuleb, siis reaalsus on nõksu erinev kui see, mis sa arvutiekraanil nägid. See on tõesti täpselt selline nagu peab olema," oli kunstnik rahul.

Lisaks näituse loole on raamatus kirjas ka Eesti paviljoni asukoha ajalugu ja sõna saavad 16 erinevat kaasautorit. "Mina ei oska oma mõtteid kirjalikult väljendada absoluutselt. Ma arvan, et see on hea kombo – minu teosed ja erinevad kirjutajad. Kui nüüd aeg läheb mööda, siis mulle endale see meenutab üht väga intensiivset perioodi, tal on oma koht olemas. Absoluutselt," kinnitas Karlson.

Raamatu andis välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.