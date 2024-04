Venemaa loovutas oma Veneetsia biennaali paviljoni Boliiviale

Kui viimastel aastatel on Venemaa paviljon seisnud tühjana, siis sel aastal on siin nii kunsti kui ka rohkelt uudistajaid. Nimelt andis Venemaa oma paviljoni Boliiviale kasutada. See peegeldab kahe riigi poliitilisi ja majanduslikke sooje suhteid.

Just Boliiviale andis Venemaa oma paviljoni sellepärast, et nad on aastaid konkureerinud Hiinaga Boliivia hiiglaslike liitiumi varude pärast. Kahe riigi suhteid iseloomustab ka see, et Boliivia president õnnitles Vladimir Putinit valimisvõidu puhul. Boliivia kultuuriministri sõnul on neil sama tugevad suhted Venemaaga nagu teiste riikidega.

"Nad tulid meie juurde ja pakkusid, et me võime kasutada nende paviljoni, sest nad ise ei kasuta seda. Me võtsime pakkumise vastu," selgitas Boliivia kultuuriminister Juan Carlos Cordero.

Küsimusele, kas riigina toetab Boliivia Venemaad või Ukrainat, vastas kultuuriminister järgmiselt: "Tegelikult tahame me olla kõigiga maailmas koos. Me ei taha sellele poliitiliselt vaadata. Me oleme rahumeelne riik, kes räägib alati rahust. Selles mõte ongi, et meil oleksid head suhted kõigiga, poliitilisele olukorrale vaatamata. Ma leian, et peame nendest probleemidest hetkel eemale hoidma ja laskma kunstil enda eest rääkida," sõnas Cordero.

Ka kolmandat korda küsides ei soovi Boliivia kultuuriminister Ukraina sõja osas seisukohta võtta. Kui küsida paviljoni kunstnike käest, kas Venemaa paviljoni kasutamine, seab nende tööd teise konteksti, on nad veendunud, et see ei mõjuta ei neid ega külastajaid mitte kuidagi.

Kunstniku Humberto Veleze sõnul ei ole inimesed ei tema ega teiste kunstnikega sõjast rääkinud. "See on vaatenurk, millega ma ei nõustu. Nad räägivad tõesti ainult kunstis," sõnas Velez.

"Kõik, mida tehakse kultuurivaldkonnas, on võit igal pool maailmas," lisas teine kunstnik Ronald Moran.

Küll aga olid võtnud mitmed külastajad, kellega "Aktuaalne kaamera" paviljoni ees vestles, seisukoha, et Venemaa paviljoni nad sisse astuda ei soovi.