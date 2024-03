Pildid: Sensus galeriis avati Maarit Murka näitus "Vormist väljas"

"Ilma eesootava näituseta on kunstnik vormist väljas. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Päriselt! Selle taastamiseks on vaja uut näitust. Korraldame selle psühhiaatriakliinikus. Ei, ei, ta ei vaja psühhoteraapiat, ravimeid ega ajustimulatsiooni. Maalimine on tema ravi, kunstlik ravim, nii kunstnik end ravib," avas näituse loomise tausta Sensus galerii.

Näitust saadab psühholoogiline uuring, mille käigus jälgitakse iganädalaselt, alates näituse idee kokkuleppimisest kuni selle mahavõtmiseni välja, Maariti emotsionaalset seisundit, mõtisklemise sisu ja protsessi.

Näitust kureerib ja kunstniku psüühikat jälgib kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Katri-Evelin Kalaus. Longituuduuringu teostab Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse SENSUS juhataja, psühholoog Karin Tulmin.

Näitus on avatud maikuuni.