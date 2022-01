Pildid: Vaal galerii avas uued ruumid vaimse tervise teemalise näitusega

Alates 18. jaanuarist on Vaal galerii avatud uutes ruumides Telliskivi Loomelinnakus (Telliskivi 60A/5), kus esimese väljapanekuna on avatud "Haiguste ravi. Kontrollitud.", mis kõneleb kümne eesti kunstniku uute teoste ning videointervjuude kaudu vaimse tervise teemadel

Kunstnikud kujutavad just selleks näituseks loodud töödel oma kogemusi ja psüühilisi probleeme, väljendades toimetulekuviise ja kohanemisvõimet. Näitus läheb aga muljest ja oletusest kaugemale, lastes kunstnikel videointervjuudes privaatselt avada isiklikke psüühilisi väljakutseid ja loodu tausta. "Teeme kunstisaalist psühhoteraapiaseansi või – nagu Ülo Kiple tegutsemise ajal oleks öeldud – hullumaja," selgitas näituse kuraator, kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri-Evelin Kalaus.

Näitus arutleb, kas teos on kunstnikule erinevate psüühiliste seisundite ja probleemide käsitlemise viis või pigem isiksuslik eneseväljendamise vajadus. Kas loomine on eneseteraapia ateljees ning kunstisaalist saab siis palat? Kuidas saab kunstnik oma loomingu kaudu distantseeruda traumakogemusest või tuua leevendust ärevusele ja alanenud meeleolule? Kuivõrd on kunstivaatlejal võimalik kunstniku probleemidega samastuda, saada leevendust ja tuge igapäevaeluga toimetulekul?

Näitusel ning vestlusõhtutel ja filmiõhtul arutlevad kliinilised psühholoogid ja psühhiaatrid koos kunstnikega loomise ja loomingu mõjust psüühikale. Näitusel osalevad kunstnikud Alice Kask, Kaupo Kikkas, Laurentsius, Maarit Murka, Per William Petersen, Sirje Petersen, Tiit Pääsuke, Kadri Toom, Jaan Toomik ja Alar Tuul.

Näitus "Haiguste ravi. Kontrollitud" jääb avatuks 26. veebruarini.