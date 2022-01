Vaal galerii avab näituse "Haiguste ravi. Kontrollitud"

Kliinilise psühholoogi Katri-Evelin Kalause sõnul esineb psüühikahäireid üha enam, kuid raviteenuse kättesaadavus Eestis on halb.

Psüühikahäirete sagedus ajas kindlasti kasvab, sest anna inimestele ebamäärasust, anna suuri muutusi, võta ära vaheldus ja sa saad juurde muretsemist ja ärevust, ärevushäireid ja halba enesetunnet kuni kliinilise depressioonini välja," ütles Kalaus ja lisas, et ravi vajadus ja teenuse kättesaadavus käivad Eestis täiesti eri teed. "Kõik muud võimalused, mis annavad uut informatsiooni psüühika toimimise kohta või toovad mingilgi moel kasvõi psüühikale ainult vaheldust, mida see väga tahab, on mõistlik igal juhul ära kasutada," rääkis psühholoog.

Vaheldust pakub ka kunstinäituse külastamine. Kunstiteosed koos kunstnikega tehtud vaimse tervise teemaliste intervjuudega mõjuvad kokku kui teraapiaseanss. Kunstnik Maarit Murka on oma vaimse tervise sümboliks valinud kristallvaasi. Pealtnäha tugev, ent samas habras.

"Kristall tundub üheltpoolt selline kõva ja raske, teisalt on see nii habras, et kui keegi midagi valesti tõstab või vale nurga peale toetub, siis võib see kildudeks mureneda. Selline tunne ongi kogu aeg," sõnas kunstnik.

Lisaks Maarit Murkale on näitusel üleval ka Tiit Pääsukese, Jaan Toomiku, Kadri Toomi ja mitmete teiste teosed. Näitusele lisaks toimuvad Vaal galeriis ka vestlusõhtud ja filmiseansid, kus kliinilised psühholoogid ja psühhiaatrid räägivad koos kunstnikega loomise ja loomingu mõjust psüühikale.