Vaal galerii toob kunstioksjonile klassika kõrvale ka värsket kunsti

Vaal galerii sügisoksjoni valik keskendub varasemast enam kaasaegsele kunstile, tuues värske kunsti sektsiooni kaheksa kunstniku teostest, mis on valminud viimase kümne aasta sees.

Eesti vanima järjepidevalt tegutsenud eragaleriina on Vaal galerii kunstioksjoneid korraldanud 1990. aastate lõpust. Kui oksjonite fookus on traditsiooniliselt vanemal kunstiklassikal, siis seekordsel sügisoksjonil rikastab Vaal galerii valikut eraldi värske kunsti sektsioon. Enampakkumisele tulevad teosed kunstnikelt nagu Regina-Mareta Soonsein, Kristi Kongi, Alar Tuul, Alice Kask, Anna Kõuhkna, Kadri Toom, Holger Loodus ja DeStudio.

Kunstiteadlase ja kuraatori Eha Komissarovi sõnul on Vaal galerii oksjonivaliku nn noortekasseti kõige mitmeplaanilisem ja ambitsioonikam kunstnik Kadri Toom, kelle loomingust tuleb enampakkumisele kaks käesoleval aastal valminud teost. "Toomi kunstnikukeel on erakordselt kaasaegne. Ta pilt on keeruliselt mitmekihiline, sest kunstnik mõtleb oma maastikke valmistades kaadrites," seletab Komissarov.

2021. aasta dateeringuga tulevad enampakkumisele veel Anna Kõuhkna ja Kristi Kongi teosed, aga ka DeStudio legendaarse teose uusversioon "Liitsilmne Maria", mis oli esmakordselt eksponeeritud sel aastal Fotografiskas DeStudio näitusel.

Vaal galerii galerist Tiina Määrmann nentis, et ergas kunstiturg tähendab ka senisest laiema huvideringiga klientuuri. "Kunstihuviline ostjaskond on tänasel Eesti kunstiturul noorem ja eripalgelisem kui eales varem. Kaasaegse kunsti jõulisem kaasamine oksjonimaastikule toetab ka otseselt täna tegevaid ja viljakaid kunstnikke."

Vaal galerii sügisoksjon toimub 18. novembril hübriidplatvormil, mis võimaldab ühiselt arvestada nii saalist kui veebist laekunud pakkumisi.