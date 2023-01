Galerii: Vaal galeriis avati grupinäitus "Viies element"

Näituse installatiivseks kompassiks on vihjelised liikumise suunad, mille trajektoor on külastaja enda otsustada. Sümmeetriaga mängiv ruumiline installatsioon ühendab teoseid ning loob ühisruumi, sidudes igat elementi oma ilmakaarega. Visuaalne kõnelus hõlmab nii psühholoogilist, spirituaalset kui matemaatilist spektrit, kuid iga kunstnik lähenes sellele läbi oma individuaalse elemendi.

Kunstnik Anna Kõuhkna sõnas ERR-ile antud intervjuus, et näituse "Viies element" puhul võib rääkida isegi veidi müstilisest või esoteerilisest maigust. "Me arutlesime ja leidsime, et iga kunstnik leiab end kõige rohkem ühe elemendi esindajana, see kuidagi paelus meid ja läks palju laiemaks kui individuaalne seos," ütles ta ja tõdes, et näitusesaal on mõtteliselt jaotatud värvide järgi osadeks.

"Ma arvan, et need värvid lähevad juba elemendipõhiselt, me panime kompassi maha, tõmbasime jooned, kus need ilmakaared asuvad, seostasime iga ilmakaare elemendiga ja siis tulid juba need värvid, hakkasime tunnetama, et igal värvil on oma skaala," selgitas Kõuhkna ja mainis, et inspiratsiooni on väga keeruline kirjeldada. "Mulle meeldib alati mõelda, et ta tuleb kuskilt kõrgemalt."

Grupinäitus "Viies element" jääb Vaal galeriis avatuks 11. veebruarini.