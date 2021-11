Anna Kõuhkna näitusest "Voolule truu": põhiline märksõna on usaldus

Kunstnik Anna Kõuhkna selgitas, et oma näituse "Voolule truu" tööde põhiliseks märksõnaks on usaldus. "Ma arvan, et selle võib kokku võtta isikliku elu filosoofiana, vähemalt praegu ja täna," ütles ta ja lisas, et loodus on olnud nii tema maalides kui fotodes alati tähelepanu all. "Ma arvan, et see on väga oluline teema, eriti siis, kui ma räägin sisemistest protsessidest, siis nad on omavahel nii põimunud, et kui olla endaga kontaktis, siis samamoodi pead olema ka loodusega."

Põhiliselt on Kõuhkna tuntud maalikunstnikuna, kuid liikumine fotograafia juurde on käinud väga loomulikult. "Ühel hetkel tuleb mingi impulss ja sa tunned, et tuleb fotole üle minna ning hiljem on jälle maali aeg," selgitas ta ja mainis, et need kaks valdkonda on omavahel nii sisuliselt kui ka esteetikalt väga põimunud. "Ma maalin tihti oma fotodest inspireerituna ja nad on minu jaoks sisuliselt tervik."

"See näitus peegeldab paljude eri hetkede ja momentide protsessi ja ma tahtsin selle kokku panna, millest kõigest see vool läbi käib ja millest elu läbi voolab," mainis ta ja tõdes, et need paigad, kus fotod tehtud on, käivad kaasas konkreetse modelliga. "Kuigi see tegelane, kes piltidel peaks olema justkui minu või universaalse noore neiu sümbol, siis need paigad on tihti just sel põhjusel seotud modelliga, et ta tunneb end seal kõige loomulikumalt."

Näitus "Voolule truu" jääb Positiiv galeriis avatuks 3. detsembrini.