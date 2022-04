Galerii: Pärnus avati maalikunstnike liidu aastanäitus "Armastuse lugu"

Näitusel osalevad Rain Ader, Vano Allsalu, Stanislav Antipov, Ivi Arrak, Jüri Arrak, Nelly Drell, Jaan Elken, Herlet Elvisto, Pille Ernesaks, Evi Gailit, Anne-Mai Heimola, Mirjam Hinn, Ashot Jegikjan, Liisa Jugapuu, Eva Jänes, Santa Zukker, Ly Kaalma, Kristiina Kaasik, Kalli Kalde, Satu Kalliokuusi, Erki Kasemets, Liis Koger, Liive Koppel, Ilmar Kruusamäe, Eve Kruuse, Piret Kullerkupp, Maret Suurmets Kuura, Anna Kõuhkna, Andro Kööp, August Künnapu, Vilen Künnapu, Mati Kütt, Urve Küttner, Silvi Lepparu, Philiph Arvo Luik, Ivika Luisk, Helle Lõhmus,Vitali Makar, Ahti Meier, Anne Moggom, Lilian Mosolainen, Anu Muiste, Marju Must, Peeter Must, Marko Mäetamm, Karl Kristjan Nagel, QBA /Martin Kaares, Alina Orav, Ulvi Oro, Tiiu Pallo-Vaik, Riin Pallon, Anne Parmasto, Per William Petersen, Sirje Petersen, Sirje Piir, Tiit Priidel, Lii Pähkel, Tiit Pääsuke, Piret Rohusaar, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Andrus Rõuk, Kaja Sikk, Sandra Sirp, Angela Soop, Karin Strohm, Kuzja Zverev, Karl-Erik Talvet, Tiina Tammetalu, Lola Tehver, Margus Tiitsmaa, Heli Tuksam, Maris Tuuling, Einar Vene ja Valeri Vinogradov.

2022. aastal möödub 30 aastat Eesti Maalikunstnike Liidu asutamisest mittetulundusühinguna 1992. aastal. Käesolev näitus on ka kümnes Eesti Maalikunstnike Liidu aastanäitus Pärnu Uue Kunsti Muuseumis.

Maalikunstnike liidu aastanäitus "Armastuse lugu" on Pärnu Uue Kunsti muuseumis avatud kuni 29. maini.