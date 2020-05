Kliimamuutuste globaalset iseloomu käsitleva näituse GLOBAALNE / LOKAALNE on avatud üleskutse ja läbirääkimiste meetodil koostatud näitus, kus kunstnikud interpreteerivad teemat maalikunstile omaselt paljukihiliselt. Näitus esitab üle 60 maalikunstniku loomingut, nende hulgas näiteks Jüri Arrak, Mari ja Uno Roosvalt, Kristiina Kaasik, Tiiu Pallo-Vaik jt.

August Künnapu, "Unelmate saar". Autor/allikas: pressimaterjalid

ANNA UUS ELU! on Uue Kunsti Muuseumi iga-aastane traditsiooniline näitus, mille tänavune alateema on MEIE AEG. Näituse üks eesmärk on muuta inimeste mõtlemist taaskasutuse väärtustamise kaudu loodussõbralikumaks ning ära visatud asjades näha väärtuslikku, kui mitte endale, siis teistele. Näitusel osalevad noored ja kogenud kunstnikud, nende hulgas nt Annika Kiidron, Tiiu Kirsipuu, Riina Õun, Heli Tuksam, Mare Saare, Peeter Rudash jpt.

Uue Kunsti Muuseum on lahti:

11. mail kell 11.00–15.00

13. mai kuni 31. mai 2020, kolmapäevast pühapäevani kell 11.–18.00 (maikuus on muuseum suletud esmaspäeviti ja teisipäevaiti, v.a 11. mai)

Muuseum palub kõigil külastajatel pidada kinni eriolukorras kehtestatud korrast, muuseumis liikudes 2+2 reeglist. Piletiostul palub muuseum võimalusel kasutada viipemakset.