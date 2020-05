Galerii. Tarbekunsti- ja disainimuuseum avas ootel olnud näituse ornamendist Baltikumi disainis

Tarbekunsti- ja disainimuuseum on kolmapäevast taas avatud ja pikendab ka oma näituste toimumisaegu. Ühtlasi avas muuseum eriolukorra tõttu avamata jäänud näituse ornamendi variatsioonidest Balti disainis.

Muuseumis näeb juba eriolukorra eel avatud näitust Kreenholmi tekstiilidisainist, mis jääb avatuks 26. juulini, ning vahetult eriolukorra eel valminud, kuid avamata jäänud näitust ornamendist Baltikumi modernistlikus disainis, mis on avatud 14. juunini.

Näitus "Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963–2005" tutvustab lähemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Suuremal osal eestlastest on olnud kokkupuude Kreenholmi kangastega rõivaste, voodipesu, rätikute või laudlinade kujul. Näituse eesmärk on vabriku keskse väljundi, tekstiilitoodangu, sellega seotud tingimuste, võimaluste ja protsesside ning seda kujundanud kunstnikke lähemalt tutvustada.

Galeriis avatud näitus "Ornament ja Balti modernistlik disain, 1955–1985" keskendub ornamendi variatsioonidele Balti disainis. Kui modernismiga seostuvad esmapilgul puhtad värvid ja jooned, siis tegelik disainiajalugu on kirevam ja nüansirohkem. Erinevates regionaalsetes lugudes leiab modernismi variatsioone, mis võivad harjumuspärasest kõrvale kalduda või ka sellele vastu rääkida. Eksponeeritud on esemeid kolmest Balti riigist, ehetest keraamikani.

Tartu kunstimuuseumis on avatud tarbekunsti- ja disainimuuseumi näitus "Autoriehte anatoomia. Eesti ehtekunst 1953–2019", kus autoriehe on esile tõstetud kui kunstniku isikupärane eneseväljen­duse vahend. Eksponeeritud on üle 300 teose 86 autorilt.

Eesti tarbekunsti püsiekspositsiooni avab muuseum uuesti kolmapäeval, 20. mail.