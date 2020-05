Fotografiska avas taas uksed

Praegu on üleval nelja rahvusvahelise kunstniku looming – Bryan Adamsi "Päevavalgel", Tom of Finlandi "The Darkroom", Lina Iris Viktori "Tume testament" ja Sebastião Salgado "Kuld" –, mis tähistasid fotokunstikeskuse kevadise hooaja algust.



Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja tegevjuhi Margit Aasmäe sõnul on eriolukorra aeg olnud väljakutseterohke ning pannud mõtlema, kuidas teha asju uuel teistsugusel viisil.

"Kolisime nii kiirelt kui võimalik osaliselt oma kingipoe toodete ja restorani pakutavaga e-poodi, mille loomine oli tegelikult mõeldud ühe hilisema projektina. Teine vajalik ja väärt ettevõtmine oli live-tuuride tegemine kahelt näituselt. Tagasiside vaatajatelt osutus äärmiselt positiivseks, mis igal juhul annab julgustust ka tulevikus taolise formaadi peale mõelda."



Aasmäe lisas, et majas toimub järkjärguline avamine. "Esimesel korrusel asuv kingipood ja kohvik-baar koos avatud tagahooviga on juba praegu külastajateks valmis. Samuti teisel-kolmandal korrusel laiuv näituseala. Restoran koos katuseaiaga läheb lahti alates 20. maist," rääkis ta.

Ta lisas, et muuseum jätkab privaattuuridega kahele, kuigi suuremaid gruppe saavad nad esialgu vastu võtta kuni kümme inimest korraga. "Kinoseansid ja kultuurisündmused plaanidest ei kao, kuid hetkel nuputame sobivat formaati, mis toetaks võimalust neid kogeda turvalisimal viisil."

Soovi korral saavad huvilised oma külastuse Fotografiskasse ette broneerida, mis annab võimaluse kõikidel külalistel majas turvaliselt liikuda. Loomulikult on võimalik tulla otse majja, sest näitustele pääseb ka ilma eelbroneeringuta.



Fotografiska Tallinn asub Telliskivi Loomelinnaku südames ja see on avatud seitsmel päeval nädalas: E–T kl 10–21, K–L kl 10–22, P kl 10–18.