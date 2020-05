Põllumajandusmuuseum paneb taasavamise puhul hääled sisse Deering traktorile

Eesti põllumajandusmuuseum otsustas erandkorras uksed avada esmaspäevasel päeval, mil tavapäraselt on muuseum huvilistele suletud. Avamise puhul paneb muuseum hääled sisse Deering traktorile ja avab häärberi saalis tekstiilikunstnik Ehalill Halliste vaibanäituse "Paivaip".

SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merike Lang märkis, et ei muuseumitöötajad ega külastajad malda enam kauem oodata, mistõttu avavad nad nii Eesti Põllumajandusmuuseumi kui teise SA Eesti Maaelumuuseumi üksuse, C.R. Jakobsoni talumuuseumi uksed esimesel võimalusel ehk 11. mail kell 10.00.

Kolmas üksus, Tori hobusekasvandus, võõrustab välialal külastajaid juba eelmisest nädalast. Muuseumid on varustatud nii desinfitseerimis- kui ka kaitsevahenditega ja töötajad järgivad eriolukorra ning haiguse leviku takistamise nõudeid.

Põllumajandusmuuseumis on esinduslik kollektsioon vana põllumajandustehnikat. Näituste- ja hariduse osakonna juhataja Margus Kiis on välja valinud ka Deering traktori, mille mootori muuseum esmaspäeval pidulikul avamisel kell 10.00 urisema paneb. Kogu vanatehnika on uudistamiseks nii väljakul kui ka saalis.

Pea kaks kuud on olnud ootel tekstiilikunstnik Ehalill Halliste vaibanäitus, mida 11. maist saavad kõik soovijad vaatama tulla. Vaibad on kootud Eesti paepankade struktuuri järgi, kus iga vaip esindab Eesti eri paikade paestruktuuri.