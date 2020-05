Saaremaa muuseumi majandusnäitajad on miinusest jõudnud korralikule plusspoolele

Muuseumi mullused tulud olid 1 930 470 eurot ehk pea kaks korda suuremad kui aasta varem. Kolmveerandi tuludest andsid toetused (1 444 558 eurot) ja veerandi majandustegevus (485 552 eurot), kirjutab Saarte Hääl.

Sihtasutuse nõukogu esimees Jaanis Prii selgitas, et eelmise aasta toetuste suure numbri taga on projektiraha, millest suure osa moodustas EAS-i projekt "Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine". Valmisid mänguväljak ja õppeklass, sissepääsuteed said uue munakivikatendi, markeeriti keskaegne ringmüür, restaureeriti eskarpmüür jne.

Suuremate tulude kõrval kasvasid mullu ka muuseumi kulud. Tööjõule kulus 639 311 eurot, mis on 78 285 euro võrra rohkem kui aasta varem. Nõukogule ja juhatusele kulus sellest 32 610 eurot, millest 23 800 eurot moodustas juhatuse liikme Rita Valge tasu. Prii sõnul on tööjõukulude kasv seotud asutuse struktuurimuudatustega.

Kokkuvõttes jäi muuseum 759 951 euroga plussi võrreldes 144 952-eurose miinusega 2018. aastal. Prii täpsustas, et lisaks suurele projektiraha mahule aitas positiivset majandustulemust saavutada ka amortisatsiooniarvestuse muutmine.

Käesoleva aasta võtmetegevused on uue püsiekspositsiooni ettevalmistamine, 2021. a toimuva näituse ja rahvusvahelise konverentsi "Viikingid enne viikingeid – Salme laevmatused" ettevalmistamine ja muud tegevused mahus, mida võimaldab COVID-19 puhangust tingitud finantsolukord. Tänavu on plaanitud lõpule viia EAS-i projekti "Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine" teine etapp.