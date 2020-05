Arhitektuurimuuseum ootab külastajaid 12. maist

Eesti arhitektuurimuuseum ootab külastajaid teisipäevast, 12. maist. Rotermanni soolalaos on avatud suurnäitus "Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant", mille lahtiolekuaega on pikendatud 26. juulini. Muuseumi galeriikorrusel on aga uus näitus Tapa, Võsu, Lihula ja Paide keskväljaku arhitektuurivõistluste auhinnatud töödest.