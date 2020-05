"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas avanesid vabaõhumuuseumid

Eesti Vabaõhumuuseumisse jõudis juba esimeste tundidega üle saja külastaja, kes nautisid ilusat ilma, kevadist loodust ja mitmekesist taluarhitektuuri.

"Tegelikult on nad ka väliselt vaadeldes väga huvitavad arhitektuurimälestised ikkagi ja on ka jutud kirjas, et mis seal sees toimub. Pealegi on meil muuseumis päris palju loomi, kes on ka kriisi ajal kenasti hakkama saanud ja iga päev hoolt ja armastust, toitu. Loomi saab distantsi pealt jälgida aga loomi tõesti näeb, meil on kitsed, lambad ja hobused ja kes pole loomaaeda pääsenud ammu, saab siin kitsi näha ja metskitsi on meil ka praegu tohutu hulk," rääkis kuraator Einike Sooväli.

Vabaõhumuuseumiga saab põhjalikumalt tutvuda ka tasuta NUMU mobiiliäpi kaudu, kel oma nutiseadet pole, saab selle laenutada muuseumi kassast.

Maanteemuuseumis päris külastajatevaba aega olnud ei olegi. Kuigi piirded võeti välialade eest ära alles täna, on siiski jalutajaid sattunud muuseumi suurele, ligi 12 hektaril laiuvale välialale ka enne.

Maantemuuseumi juhataja Kadri Valner rääkis, et juba praegu on külastajaid päevad üle 50 inimese. "Päeva jooksul on neid aina rohkem ja rohkem. Aga kuna meil on nii suur ala, siis inimesed kaovad siia territooriumile ära. Aga ka eile õhtul oli näha, et kusagil kella 17-18 paiku oli üle kümne masina korraga parkimas," ütles Valner.

Kuigi välialadele võib Ida-Euroopa suurima tee-ehitusmasinate kogu vaatama minna juba praegu, siis ametlikult avab Maanteemuuseum oma uksed siiski alles kahe nädala pärast, 15. mail.

Kadri Valneri sõnul on eriolukord muuseumile isegi hästi mõjunud ning suvi võetakse vastu uue hooajanäituse ja uute eksponaatidega.



"Me saime eelmisel aastal kolm ägedat masinat, me tahame need külastajate jaoks välja panna. Ja rehvinäitus, mis täiendab ka meie välialasid. Me loodame, et 15. maist saame me ka osaliselt oma ruumid avada, sest meie ventilatsioon on selline, mis justkui lubaks inimesi ka osaliselt majadesse sisse," lausus Valner.