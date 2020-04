Vabaõhumuuseumid peavad avamiseks raamist välja mõtlema

Eesti arhitektuurimuuseum laieneb Rotermanni kvartalisse

Eesti arhitektuurimuuseumi tillukesel trepialusel õuealal mahuks 2+2 reegli järgi korraga viibima üks inimene, vahendas "Aktuaalne kaamera". Nii otsustas muuseum oma väliala laiendada linnaruumi ja tutvustada kõnekaid eksponaate nende reaalses keskkonnas, naabruses asuvas Rotermanni kvartalis.

Töötubasid viib väikestes 2+2 reegli kohaselt hajutatud rühmades läbi muuseumipedagoog. Muuseumitunnid toimuvad ette tellimisel, eesti, vene või inglise keeles. Programm kestab umbes 90 minutit.

Eesti lennundusmuuseumil ruumipuududest pole

Uksed avab ka Eesti lennundusmuuseum. Muuseumi juhataja Mati Meose sõnul ei teki suurel pindalal asuval lennunäitusel 2+2 reegli järgimisega probleeme. "Eksponaadid asuvad meil angaarides lahtiste katuste all, ei ole probleemi, territoorium on seitsme hektari suurune," selgitas ta ka lisas, et siseruumidesse, kus on mudelid, inimesi ei lasta. "Kolme lennukisse, kus tavaliselt saadi sisse minna, nendesse ka sisse ei pääse."

Meos nendib, et uste avamine ei aita aga muuseumi keerulisest finatsilisest olukorrast lõpuni välja. "Kõige suuremad probleemid on sellest, et lennupäevad peame ära jätma, mis on meile olnud majandusliku toimetuleku poolest väga tähtsad, sest me ei kujuta ette, kuidas ilma lennupäevadeta saame aasta lõpuni normaalselt töötada."

Tori hobusekasvatus laseb sisse kuni kümme külastajat

Tori hobusekasvandus kuulub koos Kurgja talumuuseumi ja Eesti põllumajandusmuuseumiga sihtasutusse Eesti Maaelumuuseumid ja nemadki teevad 2. mail väravad lahti, et inimestel oleks võimalus territooriumil ringi vaadata.

Hooldaja Johanna Ojandu selgitas, et nende hobusekasvandusse on oodatud korraga kümme inimest. "Arvatavasti 17. maist alustame uuesti treeningutega," sõnas ta ja lisas, et nende kasvanduses on praegu 53 hobust.