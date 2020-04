ERM kogub lugusid argistest leiutistest

"Me otsime oma argitegemistes ikka viise-võimalusi, kuidas mugavamalt ja lihtsamalt hakkama saada. Arendamine, uuendamine ja leiutamine kuulub inimloomuse juurde, olgu tegu talupojamõistuse või lausa insenerliku nutikusega. Vahel saame inspiratsiooni teistelt, mõnikord on uus asi tekkinud puhtalt juhuse või kokkusattumuse tõttu," rääkis ERMi teadussekretär Agnes Aljas ja lisas, et näiteks on ERMi püsinäitusel "Kohtumised" pesumasinast tehtud muruniiduk.

Fotod oma loovatest lahendustest saab igaüks laadida e-keskkonda Pildiait. Sotsiaalmeedias võib pildid tähistada märksõnaga #isetehtud. Lood on oodatud Rahvalugude portaali või e-kirja teel tiina.tael@erm.ee. "Kirjutada võib ka sellest, mis on teid ajendanud midagi uuendama, või asjadest, mille puhul olete märganud, et need vajaksid täiendamist," lisas Aljas.

Parimaid panustajaid ootavad rahalised auhinnad. Osa kogutud materjalist leiab kasutust Tartu 2024 kultuuripealinna ühisnäituses "Peedist pesumasin" (Maanteemuuseumi, Tartu Linnamuuseumi, Maaelumuuseumi ja ERMi koostööprojekt).

Lisa saab lugeda ERMi kodulehelt, põnevad leiutamislood leiab ERMi blogist.