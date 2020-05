Vabaõhumuuseumile joosti avanädalavahetusel tormi

Kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits ütles, et Tallinna vabaõhumuuseumi külastas esimesel piiranguvabal nädalavahetusel üle 200 inimese rohkem kui mullu samal ajal. See siiski ei osutunud probleemiks, sest muuseumi territoorium on suur ja inimesed hajusid laiali.

Tavamuuseumid on praegu veel suletud. Avamisel aga varustatakse nii kassad kui ka populaatsemad eksponaadid juhistega, et inimesed reeglitest kinni peaksid ja väldiksid troppi kogunemisi. Nii tuleb kinnistes muuseumiruumides tagada iga külastaja kohta neli ruutmeetrit saalipinda, järgida 2+2 reeglit ning hoida külastusgrupid maksimaalselt kümneliikmelised. Puutetundlikke pindu tuleb puhastada regulaarselt.

Eestis on 190 muuseumi 249 külastuskohaga, enamik neist avab uksed 19. maist, mõned juba ka varem, alates 12. maist.