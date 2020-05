Tartu mänguasjamuuseum avas akendel nostalgianäituse

Mänguasjamuuseum tähistab tavaliselt maikuus oma sünnipäeva. Tänavu jääb see tavalisel kujul ära, kuid siiski otsustas muuseum külastajate rõõmuks midagi välja mõelda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna mänguasjamuuseum ei ole ainult laste muuseum, vaid tegelikult on meil väga palju ka täiskasvanutele pakkuda, just nostalgiat, siis me tegimegi nostalgianäituse täiskasvanud külastajatele. Tuleb 1950. aastatest kuni kaasajani välja. Me just selle arvestusega tegime, et need inimesed, kes nendel aastakümnetel on olnud lapsed, leiaksid midagi, mida meenutada ja vaadata ja südamele rõõmu teha," selgitas muuseumi direktor Triin Vaaro.

Näitusel pealkirjaga "Aken sinu lapsepõlve" näeb kokku lausa paarisadat erinevatest aastakümnetest pärit mänguasja.

Kuigi muuseum on mänguliste näitustega katsetanud varemgi, siis säärast aknanäitust enne tehtud ei ole.

"Me oleme karude sünnipäeva puhul pannud oma muuseumimajale välja mänguasju, aga üldiselt me ei ole seda kasutanud," ütles Vaaro.

Kui näitusevaataja aga tunneb, et mõni oluline mänguasi tema lapsepõlvekümnendist on puudu, lubab mänguasjamuuseum selle oma kogudest üles otsida ja näitusele lisada. Seda seni, kuni tavapärasest mitu korda väiksemal näitusepinnal ruumi jätkub.