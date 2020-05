Kai kunstikeskus avab taas uksed 13. mail

Kai näitusesaalis on võimalik kogeda Norra kunstniku Anne Katrine Senstadi valgusinstallatsiooni "Radikaalne valgus". Spetsiaalselt Kai näitusesaali jaoks loodud ja üks Euroopa suurimaid neoonvalguse skulptuure kutsub vaatajat kogema heli ja valguse ruumitaju muutvat mõju. Installatsiooni saadab Austraalia helilooja JG Thirlwelli loodud heliteos. Lisaks on avatud soolaruum ning saab näha Stella Saartsi filmitud põhjalikku videointervjuud kunstnikuga.

Kai kunstikeskus märgib oma teates, et avavad uksed kõiki ohutusnõudeid arvestades ning hoolitsevad selle eest, et nii Kai külalistel kui ka töötajatel oleks majas ohutu. "Näitusesaal on suur ja avar ning jälgime, et kõigil oleks võimalik teineteisega turvalist distantsi hoida. Kohapealt leiad desinfitseerimisvahendid, ruumid on hästi ventileeritud ning tuulutame ja puhastame ruume sagedasti."

Keskus on alates 13. maist avatud K–P kell 12–19.