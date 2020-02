Galerii. Marita Isobel Solbergi performance tõi kokku soome-ugri kultuuri ja kaasaegse kunsti

Helirituaal "Valguse joig" tugineb Saami joigumise ja performance-kunsti traditsioonidel, luues sidemeid soome-ugri kultuuri ja tänapäeva kaasaegse kunsti vahel. Spetsiaalselt Anne Katrine Senstadi näitusele "Radikaalne valgus" loodud teoses kasutab Marita Isobel Solberg nii valgust, heli kui ka füüsilist keha.

Marita Isobel Solberg on Norra kunstnik, kelle tööd on sageli kohaspetsiifilised ja mille eesmärk on luua nähtavaid vastuolusid, mis võivad olla samaaegselt veetlevad aga ka brutaalsed. Solberg on üles kasvanud Manndalenis Põhja-Tromsis ning tema nooruspõlv oli tihedalt seotud looduse, käsitöö ja hooajatöödega. Lisaks on Solbergi kunstipraktikat mõjutanud läbikäimine erinevate rahvaste, keelte ja kultuuridega, eelkõige saami, rootsi, soome, kvenski ja norra kultuuridega.

Anne Katrine Senstadi näitus "Radikaalne valgus" on Kai kunstikeskus avatud kuni 26. aprillini.