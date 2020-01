Anne Katrine Senstad: põhjamaa inimesed on valgusega rohkem kooskõlas kui inimesed suurlinnas

"Kui veidi üle 20-aastasena New Yorki tulin, siis see tõesti kujundas minu kunstnikukarjääri arengut. Sattusin maailma tähtsaimasse kultuurilinna, vähemalt minu jaoks," rääkis valgustkunstnik Anne Katrine Senstad saates "OP".

Ta pole kunagi otseselt öelnud, et lahkus oma koduriigist Norrast. "Ma ütlen, et mul on mitu kodu. Norra on sama palju osa minust kui New York. Minu kujunemisaastad olid Norras ja Singapuris ning edasi täiskasvanuelu New Yorgis."

Anne Katrine Senstadi valgusinstallatsioon avas ka Kai kunstikeskuse uue hooaja. "Võiks öelda, et meie, põhjamaa inimesed, oleme valguse suhtes väga tundlikud. Imame endasse suve valgust. Talvel pimeduses oleme aeglasemad. Jääme omamoodi talveunne. Oleme valgusega rohkem kooskõlas."

Samas New Yorgis või mõnes teises suurlinnas naudivad inimesed hüperstimuleerivat valgust, tõdes ta. "New York on linn, mis elab ööpäev läbi. Kui pilvelõhkujad on kogu aeg valgustatud, on see ülimalt stimuleeriv. Tekivad polaarsed erinevused. Mulle need meeldivad."

"Olen näinud valgust põhjamaa suvel enne koitu. Minu jaoks on see ilusaim valgus. Maagiline hämarus, nagu sametine. Aga ka kõrbe valgus on väga ilus. Lähis-Idas. Kõik on beež. Kuldne ja beež."

Senstad märkis, et on terve karjääri jooksul töötanud valguse ja värviga. "See on minu teema. Kõige puhtamas vormis. See on kõige olemuses. Kõige alus. See on edasiarendus töötamisest valguse kui skulptuuriga ning ka valgustan ruumi ja selle hoone ajalugu."

Ta usub, et see valgusinstallatsioon räägib ka inimestest mikrotasandil. "Meiegi oleme elektrilised, ehk siis meie rakusüsteem. Valguse kuju peegeldab mingis mõttes meie keha."