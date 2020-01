Kai kunstikeskuse hooaja avab Norra kunstniku Anna Katrine Senstadi valgusinstallatsioon

Kunstnik eelistab oma loomingus kasutada neoonvalgust, mis on LED-valgusega võrreldes unikaalselt helendav ning vaataja aistinguid mõjutav. Üks suurimaid siseruumi jaoks loodud teoseid Senstadi senises praktikas on üheaegselt monument ja maatriks – ulatuslik valgusväli, mida saab kogeda sellesse sisenedes. Endise allveelaevatehase kompleksi kuulunud 6-meetrise kaarja laega ruum on täidetud kõrgel lainepikkusel kiirgusega, mis tekitab inimese silmas valgusaistingu.

Norra kunstnik Anne Katrine Senstad on õppinud Parsonsi disainikoolis ja The New Schoolis New Yorgis. Tema praktika keskendub inimese tajudele seoses valguse, heli ja värviga. Senstadi teoseid on näidatud üle maailma, näiteks 55., 56. ja 57. Veneetsia biennaali raames, Brügge Kunsti- ja Arhitektuuritriennaalil, Pompidou keskuses Pariisis, Haus Der Kultur Der Weltis Berliinis, He Xiangningi kunstimuuseumis Shenzenis, Beiruti Kunstikeskuses ja Kanada Loodusmuuseumis. Tema teosed on Metropolitani ja Whitney muuseumi kogudes.

Näitus avatakse 26. jaanuaril ning jääb avatuks kuni 26. aprillini.