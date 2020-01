Galerii. Kai kunstikeskus avab hooaja Norra kunstniku valgusinstallatsioon

Senstadi spetsiaalselt Kai näitusesaali jaoks loodud valgusskulptuur kutsub vaataja kogema heli ja valguse ruumitaju muutvat mõju. Kunstnik eelistab oma loomingus kasutada neoonvalgust, mis on LED-valgusega võrreldes unikaalselt helendav ning vaataja aistinguid mõjutav. Endises allveelaevatehases tegutseva Kai kunstikeskuse 6-meetrise kaarja laega ruum on täidetud kõrgel lainepikkusel kiirgusega, mis tekitab inimese silmas valgusaistingu.

"Kui Kai programmijuht Karin Laansoo tegi mulle ettepaneku luua uus valgusinstallatsioon, inspireeris mind väga selline usaldus minu kunstnikupraktika vastu ja võimalus luua midagi täiesti uut äsjaavatud kunstikeskuse jaoks. Kunstniku jaoks on see suurepärane võimalus teostada oma visioon niivõrd suurel skaalal ja unikaalse ajalooga paigas," rääkis Senstad.

Teose valmimisele eelnes kaheksa kuud planeerimist elektriinseneride ja valgusspetsialistidega ning testimist erinevate värvitemperatuuridega. Kai näitusesaali kumer ja kõrge lagi muinsuskaitsealuste fermidega pakkus kunstniku jaoks rea tehnilisi väljakutseid.

Valgusinstallatsiooni saadavad erinevate heliloojate teosed. Näituse esimeste kuude helitaust on Austraalia helilooja JG Thirwelli loodud teos, mis resoneerib valgusinstallatsiooni optiliste mängudega. Koostöös Tallinn Music Weekiga kuulutab Kai kunstikeskus jaanuari lõpus välja avatud konkursi helitausta loomiseks näituse viimaseks kuuks.

Näitusega kaasnev filmi- ja loenguprogramm avab 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses minimalismist väljakujunenud maa- ja valguskunsti, mida esindasid mitmed Ameerika kunstnikud, nagu Robert Smithson, Nancy Holt, Walter de Maria, Doug Wheeler ja James Turrell.

Norrast pärit ja New Yorgis resideeruv kunstnik Anne Katrine Senstad on õppinud Parsonsi disainikoolis ja The New Schoolis New Yorgis. Tema praktika keskendub inimese tajudele seoses valguse, heli ja värviga. Senstadi teoseid on näidatud üle maailma, näiteks Pompidou keskuses Pariisis ja He Xiangningi kunstimuuseumis Shenzenis, ning tema teosed on Metropolitani ja Whitney muuseumi kogudes.

Kai kunstikeskus avati 2019. aasta septembris Noblessneri sadamalinnakus. Endise allveelaevatehase 100-aastases tööstushoones ootavad külastajaid näitused, kunsti- ja väärtfilmikino, toidukohad, kultuurivaldkonna eestvedajate ühiskontor ning rahvusvaheline residentuuriprogramm.

Näitus on avatud 26. jaanuarist 26. aprillini.