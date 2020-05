Galerii. Vabamu avas uksed Birgit Püve näitusega

Birgit Püve fotonäitus "#kuidasmekestame" uurib rahvastikumuutuste mõju inimese argielule, tuues publiku ette jäädvustused Eesti paigust, kus elanikkonna kahanemine on mõjutanud jääda otsustanud inimeste elu. Erinevalt majanduskriisist, mis puudutab inimesi vahetult ja kohe, jäävad sellised muutused sageli märkamatuks. Ehkki fotonäitus on jäädvustatud kriisieelsel ajal, on seos eriolukorra ajal kujunenud sotsiaalse distantseerumisega kummastaval kombel tuttav.