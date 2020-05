Mitmed muuseumid venitavad veel uste avamisega

Kui okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu meeskond kuulis, et 11. mail tohib uksed avada, hakati kibekiirelt tegustema, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tegutsemine kandis vilja ajutise näituse "Minu vabadus eriolukorras" näol. Vabamu tegevdirektori Keiu Telve sõnul paneb värske näitus mõtlema, millal oli viimane kord, kui me reisida ei saanud, või millal olid viimati Tallinna tänavad nii tühjad, "Oleme muutnud kogu Vabamu ülemise korruse osalusnäituseks, mis sünnib koos kõigi külastajatega."

Vabamu, nagu kõik teised muuseumid, on eriolukorras majanduslikult kõvasti pihta saanud. "See on hästi raske aeg meie jaoks olnud," kinnitas Telve ja rõhutas, et nende käive on kaks kuud olnud null. "Teine asi on selles, et turismihooaega tavamahus sel aastal tõenäoliselt ei tule, seega kogu meie lootus on tegelikult kodupubliku peal."

Kadrioru kunstimuuseum on otsustanud mitte sel nädalal uksi avada. Muuseumi direktor Aleksandra Murre ütles, et avamiseks hakati juba ammu valmistuma, kuid arvestati, et avada võib 18. mail. Selle järgi koostati töögraafikuid, plaaniti hooldustöid, telliti desovahendeid. "Hilisem info, mis teatas, et muuseumis võib 11. või 12. maist avada, tabas meid olukorrast, kus me olime plaanid teinud ja inimesed olid arvestanud tööletulekuga," sõnas ta.

Ka Kadrioru Kunstimuuseum loodab ellu jääda kohaliku publiku toel. "See suvi on aeg, mil saame Eestimaad avastada ja ka selline võib-olla selline kõigile tuttav, aga paljude jaoks ammu külastamata loss leiab endale tänavu kohalikud uudistajad," kinnitas Kadrioru kunstimuuseumi direktor.

Uste avamisega ootavad järgmise nädalani kõik Eesti kunstimuuseumi filiaalid, aga ka näiteks Eesti Rahva muuseum ja Ajaloomuuseum.