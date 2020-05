Tartu Elektriteater alustab ERM-i parklas autokinoga

Alates 15. maist on Eestis lubatud vabas õhus toimuvad avalikud üritused, mille külastajad viibivad autos. Varem Filmilindifestivalil autokino korraldanud Tartu Elektriteater alustab 15. maist Eesti Rahva Muuseumi B-parklas igapäevaste autokino seanssidega.

Tartu Elektriteatri autokinos linastub igal õhtul üks film ning kuigi seansside algusaeg on igal päeval erinev, siis orienteeruval algab seanss 30 minutit pärast päikeseloojangut. Esimestel nädalatel on filmide algusajaks 22.15 ning piletihind auto kohta on 20 eurot.

Ühe auto kohta on lubatud maksimaalselt kaks külastajat, välja arvatud perekonnaliikmed. Külastajad peavad viibima autos kogu aja ja võivad autost väljuda vaid vältimatu vajaduse korral (näiteks tervislikud põhjused või tualeti külastamine). Piletimüük toimub interneti vahendusel kino koduleheküljelt.

Avanädalal linastuvad Tartu Elektriteatri autokinos Kaljo Kiisa legendaarne komöödia "Keskpäevane praam" (15. mai) ja dokumentaalfilm "Wolfpack - Manhattani hundid" (16. mai).