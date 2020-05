Forum Cinemas ja Apollo ei välista vabaõhukinosid, ennekõike loodetakse aga uksed avada

Mitmes Euroopa riigis on koroonaviiruse tõttu avatud vabaõhukinod, et pakkuda inimestele võimalust keerulisel ajal filme vaadata. Eesti kinoketid on samuti auto- ja vabaõhukinodele mõelnud, kuid põhiprioriteediks on avada kinomajade uksed esimesel võimalusel.

Apollo Kino Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm kinnitas, et nad on autokino korraldamisele mõelnud. "Eesti suurima kinoketina soovime asju teha meile omase kvaliteediga, mistõttu on detailidest vara veel rääkida," sõnas ta ja rõhutas, et välikino on unikaalne kontseptsioon, mis teiste riikide näited on tõestanud, et praeguses olukorras on sellise põneva, ent turvalise kinoelamuse vastu huvi suur. "Inimesed on pikalt kodudes viibinud ja kinost tuntakse puudust."

Ärmi sõnul on Apollo kino aga valmis ka kinode uksed uuesti avama, kuid nii kinokülastajaid kui ka töötajaid ootavad ees mitmed muudatused. "Suuremate muudatuste hulgas on senisest sagedasem pindade desinfitseerimine, kätepuhastusjaamade ülespanek fuajees ja müügialal, paberisse pakendatud kõrred, töötajatele mõeldud kõrgendatud hügieeninõuded."

Forum Cinemas Baltic tegevjuht Kristjan Kongo ütles, et nad on mõelnud vabaõhukino peale alates sellest hetkest kui kinod märtsis suleti. "Täna me pole veel ühtegi lõpliku otsust teinud või kellegi lepingut sõlminud, sest loodame ja soovime kinod avada võimaliku ruttu," kinnitas ta, rõhutades, et kui juunis või juulis õnnestub kinod avada, ei näe nad mingit põhjust lisaks veel auto- või vabaõhukinoga tegeleda. "Kui tuleb signaal, et ei tohi kinosid enne sügist lahti teha, siis me mõtleme tõsisemalt neile variantidele."

"Meil on olemas konkreetne plaan, kuidas järgida ettekirjutusi nii ootesaalides, kommipoes, popkorni järjekorras kui ka saalis," sõnas Kongo ja tõdes, et nende arvates on kinos 2+2 reeglit oluliselt lihtsam järgida kui kaubanduskeskuses ja toidupoes. "Me loodame, et kui seda plaani võimuesindajatele tutvustada saame, siis pole kinod ehk enam viimases järjekorras, mida avada."

Autokino korraldamise kogemus on olemas Tartu Elektriteatril, kes on seda aastaid teinud suvisel Filmilindifestivalil. Kino eestvedaja Andres Kautsi sõnul ei kiirusta nad aga praegu autokino korraldama, vaid ootavad valitsuselt edasisi otsuseid. "Sel suvel korraldatakse kindlasti mitmel pool autokinosid, kuid usun, et pigem võiks see jääda suve teise poolde," sõnas Kauts.