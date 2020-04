Kultuuriportaali viis soovitust Jupiteris orienteerumiseks

"Kõigest maailmalõpp" ("It's Only the End of the World")

Režissöör: Xavier Dolan

Vaatamata sellele, et Kanada lavastaja Xavier Dolan tegi oma esimese filmi alles 2009. aastal, on temast lühikese ajaga saanud üks hinnatumaid arthouse-režissööre. Tema filme tuuakse välja erinevates edetabelites ning kui keegi räägib moodsast intellektuaalsemast filmikunstist, siis Dolani nimi käib sealt pea alati läbi.

2016. aastal Cannes'i filmifestivali grand prix võitnud "Kõigest maailmalõpp" on vastuoluline film. Jean-Luc Lagarce'i samanimelisel näidendil põhinev linateos räägib raskelt haigest Louisest (Gaspard Ulliel), kes läheb oma perekonnale teatama, et ta on suremas. Sellega filmi sisuline pool ka lõpeb, mistõttu on lihtne mõista, miks suur hulk inimesi filmi kritiseerib. Samas algavad aga filmi tugevused just sealt, kus lihtne lugu ja siirad inimlikud emotsioonid mängitakse klaustrofoobse visuaaliga – kogu tegevus toimub ühes majas – eepiliseks ning üleelusuuruseks.

Kes ei karda arthouse'i ja tahab näha tippnäitlejaid nagu Vincent Cassel, Marion Cotillard ja Lea Seydoux oma parimas vomis, siis tasub "Kõigest maailmalõpule" kindlasti võimalus anda.

Vaata filmi "Kõigest maailmalõpp" siit.

"Tom of Finland"

Režissöör: Dome Karukoski

Soome filmikunsti jõuab Eesti vaatajate ette piinlikult vähe. Muidugi, toodetakse sealgi palju ebaolulist ja lokaalset, kuid režissöör Dome Karukoski on paari aastaga tõusnud meie põhjanaabrite filmiekspordi kõige olulisemaks nimeks. Ning tema suurem tähelend sai just alguse 2017. aasta filmiga "Tom of Finland". Kaks aastat hiljem, 2019. aastal jõudis Dome Karukoski juba esimese rahvusvahelise projektini "Tolkien", milles ta avas "Sõrmuste isanda" autori J. R. R. Tolkieni arenemise loo.

Nagu nimigi ütleb, portreteerib Karukoski legendaarset Soome geikunstnikku Touko Valio Laaksoneni ehk Tom of Finlandi, kelle looming on tuntud kogu maailmas. Filmi nimiosalist kehastab Pekka Strang, kes astus üles ka sel aastal Eesti kinolevisse jõudnud filmis "Koerad ei kanna pükse", samuti saab "Tom of Finlandis" näha Lauri Tilkaneni, Seumas F. Sargenti ja Jessica Grabowskyt.

Võimalust vaadata tasuta värsket Soome filmikunsti ei tasu käes lasta. "Tom of Finlandi" kõrval on Jupiteri valikus veel ka Aleksi Mäkelä 2006. aasta film "Matti" ja Heikki Kujnapää 2018. aasta komöödia "Soome naljakaim mees", seega vaatamist jagub.

Vaata filmi "Tom of Finland" siit.

"Mees nimega Ove" ("En man som heter Ove")

Režissöör: Hannes Holm

Sarnaselt Soome filmikunstiga on üsna hõre ka nende Rootsi filmide hulk, mis lõpuks Eesti kinolevisse jõuavad. Muidugi, alati on võimalus vaadata Ingmar Bergmani kinoklassikat ja sellega leppida, kuid just viimastel aastatel on Rootsist tulnud mitmeid superhäid filme. Ruben Östlundi "Ruudu" kõrval, mis noppis kümneid auhindu festivalidel ja auhinnagaladelt üle maailma, väärib märkimist ka kahele Oscarile nomineeritud pöörane tragikomöödia "Mees nimega Ove".

Kas kujutaksite ette näiteks Hollywoodi komöödiatraditsioonis ette filmi, mis räägib mehest, kes üritab enesetappu teha? Paneb omale poomisnööri kaela, hakkab tooli jalge alt ära lükkama ja keegi laseb uksekella. Peab jälle selle enesetapu pooleli jätma ja minema uurima, mis toimub. Samasugune ring kordub ühe uuesti ja uuesti. Õnnetut vanahärrat, kellel ei tule enesetapp kohe üldse välja, kehastab koomilise nukrameelsusega Rolf Lassgård, samuti astuvad üles Filip Berg, Ida Engvoll, Börje Lundberg ja Johan Widerberg.

Frederik Backmani romaanil põhinev film sobib hästi neile, kellele meeldib Jonas Jonassoni looming ning kes ei karda seda, kui heidetakse nalja kõiksugu tabuteemade üle. Mõnusalt värskendav komöödia.

Vaata filmi "Mees nimega Ove" siit.

"Suur diktaator" ("The Great Dictator")

Režissöör: Charlie Chaplin

Võiks ju arvata, et Charlie Chaplini tuntumaid filme on näinud juba kõik, kuid vaidleksin vastu: kust inimesed neid nägema peaksid? Tänapäeval, kus enamik inimesi enam füüsilisi meediumeid (DVD, Bluray) ei kasuta ning loodetakse ainult kino või voogedastusplatvormide peale, jääb kinoklassika pigem tahaplaanile. Võttes näiteks Netflixi, siis seal on 1980. aastatest vanemaid asju ikka vaid üksikud, seega noorematel filmihuvilistel on praegusel ajal (vähemalt legaalsel moel) keeruline filmiajaloost tervikpilti saada.

Seetõttu peaks kindlasti kasutama võimalust vaadata Charlie Chaplini "Suurt diktaatorit". Õigem oleks muidugi enne vaadata ära 1936. aastal valminud "Moodsad ajad", mis on samuti Jupiteris olemas – tummfilmiajastu viimaseks linateoseks tituleeritud komöödia on mõtteliseks sillaks üheks ajajärgust teise ning näitab, kuidas Charlie Chaplin pidi samuti leppima n-ö moodsa ajaga. Neli aastat hiljem, 1940. aastal vaatajate ette jõudnud "Suur diktaator" on Chaplini esimene reaalne helifilm, kus ta kehastab diktaator Adenoid Hynkelit, kes soovib oma impeeriumit kasvatada. Vaatamata sõjalis-poliitilisele teemale on film siiski lõbus ja jantlik, liigset tõsidust pole vaja karta.

Kes pole mustvalgete filmidega sina peal, siis Chaplini looming on parim koht, kust sellega algust teha. Ilma liigse intellektuaalse pingeta suudavad nii "Moodsad ajad" kui ka "Suur diktaator" mõjuda praegugi värsketena ja filmikunstiliselt põnevatena.

Vaata filmi "Suur diktaator" siit.

Pseudoajalooline komöödiasari "Blackadder"

Aastate jooksul on ETV näidanud suurt hulka legendaarsetest Briti komöödiasarjadest, alates "Fawlty Towersist" kuni "Black Booksini" välja, seetõttu on enamik neist inimestel juba nähtud. Õnneks on need sarjad aga nii ajatud ja intensiivselt humoorikad, et pole probleemi neid ka ühe, kaks või isegi kümme korda üle vaadata. Kui isiklikult tunnistan, siis näiteks "Black Booksi" olengi elus ilmselt kümme korda otsast lõpuni läbi vaadanud. Päris ausalt.

Blackadder

Kui aga nüüd konkreetsemaks minna, siis kõige tugevamalt julgen soovitada pseudoajaloolist komöödiasarja "Blackadder", mille esimene hooaeg valmis juba 1982. aastal. Kui enamik inimesed seostavad Rowan Atkinsoni koheselt just Mr. Beani karakteriga, siis tegelikult on "Blackadder" Atkinsoni karjääris samavõrd olulisel kohal. Sarja, mis jälgib keskajal prints Edmund the Black Adderi pidevat skeemitamist, saab Jupiterist vaadata täismahus, seega ei pea taga ajama mitte üksikuid episoode, vaid võib esimesest hooajast alustada ning vaadata rahus ära kõik neli hooaega.

Kellel "Blackadderist" väheks jääb, siis Jupiteris on olemas ka Eestis meeletult populaarse "'Allo 'Allo" kõik üheksa hooaega. Vaatamist jagub, ilmselt ei jõua isegi eriolukorra ajal kõike ära vaadata.

Vaata sarja "Blackadder" siit.