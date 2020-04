Ameerika filmiakadeemia on lisanud sellele aga ka lisatingimuse, mistõttu ei sobi Oscaritele siiski kõik voogedastusplatvormidel linastunud filmid, vahendas Variety. Oscaritele pääsemiseks on oluline, et filmile oli esialgu ette nähtud Los Angelese kinolevi, kuid kinode sulgemise tõttu tõsteti linastus üle digiplatvormidele. See aga tähendab, et otse voogedastusse mõeldud filmid siiski Oscaritele ei jõua.

Kui kinod taasavatakse, kehtib edasistele filmidele taas seitsmepäevase kinolevi piirang. Need filmid aga, mis koroonaviiruse pandeemia ajal jõudsid vaatajateni digiplatvormidel, ei pea enam uuesti kinodes linastuma.

Samuti otsustas Ameerika filmiakadeemia kaotada ühe Oscarite kategooria. Edaspidi on helimix ja helimontaaž koondatud üheks auhinnaks ning preemiate koguarv langeb 23 peale.

93. Ameerika filmiakadeemia auhinnad ehk Oscarid jagatakse välja 28. veebruaril 2021. aastal.