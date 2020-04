Euroopa noorte lemmikfilm on "Minu vend jahib dinosauruseid"

Režissöör Stefano Cipani filmi "Minu vend jahib dinosauruseid" ("Mio fratello rencorre i dinosauri") aluseks on ühe perekonna lugu, milles teismeline Jack peab leidma endas julgust ja uhkust aktsepteerida oma nooremat venda Giot, kel on Downi sündroom. Teisele kohale jäi Saksa komöödia "Rocca päästab maailma" ("Rocca verändert die Welt", rež: Katja Benrath) ning kolmandana kandideeris auhinnale Hollandi linateos "Minu erakordne suvi Tessiga" ("Mijn bijzonder rare week met Tess", rež: Steven Wouterlood), milles käsitleti lisaks sõprusele ja seiklustele ka üksilduse ja surelikkuse teemasid.

Eesti noored võtsid filmiüritusest osa viiendat korda. Festivali Just Film juht Mikk Granström andis osalistele ette filmide vaatamist näpunäiteid, kõik osalejad said informatiivsed õppematerjalid ning nende alusel toimus enne hääletamist kokkuvõttev vestlusring Zoomis. Ka Eesti publiku lemmikuteks olid "Minu vend jahib dinosauruseid" ja "Rocca päästab maailma".

Kuigi kõik kolm kandideerinud filmi on Eestis kinoekraanil olnud seni vaid Just Filmi raames, on lootus neid varsti näha VOD-platvormidel. Mitmed EFA Noore Publiku Auhinna varasemate aastate nominendid on eestikeelsete subtiitritega kättesaadavad erinevatel VOD platvormidel kogu Euroopas.