Just Filmi peaauhind läks Ühendkuningriiki

19. korda toimunud Just Film tõi ekraanidele 54 filmi ja ületas esimest korda ka 20 000 külastaja piiri. 17 festivali päeva jooksul jõudsid külastajateni traditsioonilised noorte- ja lastefilmide programmid, DOC@JUST, lapse õiguste ning Teadus360° programmid.

Just Film kogus tänavu üle 20 000 külastuse ja kokku toimus üle 170 kinoseansi. Kõige kaugemalt jõudsid festivalile filmid Mehhikost, Filipiinidelt ja Indiast. Kui varasemalt on Just Film võtnud festivali raames vastu umbes 20 väliskülalist, siis sel aastal oli väliskülalisi üle 70.

Tänavuse programmi juhtlause oli "Üks kõigi ja kõik ühe eest!" Filmides tutvustati lapsi ja noori, kes võtavad vastutuse, astuvad ebaõigluse vastu ning hoolivad sellest, milline on inimkonna tulevik.

Rahvusvaheline žürii koosseisus Moonika Siimets (Eesti), Margret Albers (Saksamaa) ja Karsten de Vreugd (Holland) andis välja peaauhinna.

Just Film 2019 parim noortefilm – "Metsa boyz" (Boyz in the Wood, Suubritannia 2019), režissöör Ninian Doff

"Kuigi selleaastane võistlusprogramm on olnud emotsionaalne ja suurepärane, suutis üks film väga originaalselt näidata, kuidas olla vaimukas ning samal ajal puudutada ka päevakajalisi teemasid. Oma hääle leidmine, riskide võtmine, noored vs eakad ning sügavate, kauakestvate sõprussuhete loomine," kommenteeris žürii.



Rahvusvahelise žürii eriauhind – "Antigone" (Antigone, Kanada 2019), režissöör Sophie Deraspe

"Klassikalise loo uues versioonis jutustamine ei ole lihtne ülesanne. Selles filmis on suudetud edukalt stereotüüpe vältida – filmis on usutavad ja autentsed karakterid, kes viivad vaataja intensiivsele emotsionaalsele rännakule. Antigone on tark, põikäine ja tugev ning ka siis, kui ta kaotab pea, säilib lootus. Ja seetõttu on tegemist ühe võimsa filmiga," kommenteeris žürii.

Euroopa Lastefilmide Assotsiatsiooni žürii koosseisus Stella Skiba (Poola), Giancarlo Zappoli (Itaalia) ja Johanness Lõhmus (Eesti) andis välja ECFA auhinna.



ECFA (Euroopa Lastefilmide Assotsiatsiooni) žürii auhind parimale Euroopa lastefilmile – "Binti" (Binti, Belgia 2019), režissöör Frederike Migom

"Auhind läheb filmile, mis väljendab siirast emotsiooni, humaanseid ja ökoloogilisi väärtusi. Kõike nii keeruliste kui rõõmsate eluhetkede kaudu. Ja teeb seda lustlikult ja rõõmuküllaselt," põhjendas žürii oma otsust.



ECFA special mention – "Minu vend jahib dinosauruseid" (Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, Itaalia 2019), režissöör Stefano Cipani

"Südantsoojendav perekondlike väärtuste kujundamine," kommenteeris žürii.



Just Filmi noortežürii koosseisus Joonas Väli, Grete Kangro, Lili-Ann Bürkland, Maili Kukke ja Villem Saar andis välja noortežürii parima noortefilmi auhinna.



Festivali noortežürii peaauhind parimale noortefilmile – "Kristuse ihu" (Boże Cialo, Poola 2019), režissöör Jan Komasa

"Kaasahaarav ja südantliigutav film noormehe sihikindlusest ja enesetõestamisest. Film on lummava operaatoritööga ja hoiab sind justkui juuksekarva otsas kuni lõputiitriteni. Peategelase mitmekesisus ja näitlejameisterlikkus on märkimisväärne," kommenteeris žürii.



Noortežürii andis eriauhinna filmile "Antigone" (Antigone, Kanada 2019)

"Film väärib äramärkimist oma ühiskondlikult aktuaalsete teemade kajastamise tõttu. Peategelase kirglik võitlus vabaduse ja õigluse eest oli unikaalne ja inspireeriv. Pere ühtehoidvus ja ustavus traagilistes oludes on südantsoojendav," põhjendas žürii.

Just Filmi lastežürii koosseisus Brittany Aasamets, Heleri Pajuste, Kris Prendon Teder, Mona Grete Pärgma ja Otto Samuel Kahar andis välja lastežürii parima lastefilmi auhinna.



Festivali lastežürii auhind parimale lastefilmile – "Ajarändaja Cleo" (Cleo, Saksamaa 2019), režissöör Erik Schmitt

"Meie arvates oli võidufilmis natuke kõike – põnevust, draamat, komöödiat ja kasutati kõiksugu huvitavaid filmimise tehnikaid ja trikke. Filmil olid väga tähtsad sõnumid. Ei tohi jääda kinni minevikku, tuleb elada olevikus. Hooli teistest, sest kunagi ei tea kui palju aega meil ükteise jaoks on. Ja ära mõtle liiga palju ette, sest nii võid maha magada elu suurima seikluse," kommenteeris žürii.



Lastežürii andis eriauhinna filmile "Laevake" (La Nave, Mehhiko 2019), režissöör Batan Silva

"Film jäi silma, kuna rääkis tõsielusündmustel põhineva loo, mis kajastas tõsiseid probleeme. See kandis endas sõnumit, et meil kõigil on unistused, mis väärivad täitumist," kommenteeris žürii.

Just Film on Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) noorte- ja lastefilmide alafestival, mis toimub igal aastal novembrikuus paralleelselt PÖFFi põhiprogrammiga. Näitamisele tulevad filmid, mis lisaks meelelahutuslikule aspektile kannavad endas ka hariduslikku eesmärki.