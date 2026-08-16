Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

Kalamaja raamatukogu juhataja Helen Reiser rääkis Vikerraadios, et Kadrioru ja Kalamaja raamatukogust saab laenutada muuseumipiletit, millega külastada mõningaid Tallinna muuseume. Reiseri sõnul on muuseumipileti laenutus heategevuslik algatus.

Alles see oli, kui Eestisse jõudis tasuline muuseumikaart, nüüd saab aga raamatukogudest ka muuseumipileteid laenutada.

"See mõte kõnetas sellepärast, et muuseumid ja raamatukogud täiendavad teineteist. Raamatust saab elamuse paberil, aga muuseumis saab inimene kogeda kunsti ja ajalugu hoopis teisel tasandil. Tekib terviklik kultuurielamus, kus inimene saab lisaks muuseumis nähtule ja kogetule teemat raamatust edasi uurida ja vastupidi," ütles idee maaletooja, Tallinna Kalamaja raamatukogu juhataja Helen Reiser.

Idee ise tuli sellest, et Kalamaja raamatukogu läheduses on väga palju erinevaid kultuuriasutusi ja muuseume. "Koroonaaeg andis hea pinnase ja tõuke hakata koostööd arendama ja inimesi tagasi kultuuri juurde tooma. Idee tuleb ka mujalt maailmast. Ameerika osariikide raamatukogudes on see juba varemalt kasutusele võetud," sõnas Reiser.

Muuseumipileti laenutamiseks raamatukogust on vaja Tallinna raamatukogude lugejakaarti. "Kui see pole veel tehtud, tuleb end eelnevalt lugejaks vormistada. Kui lugejakaart on olemas ja soovitud muuseumi pilet saadaval, saab selle 14 järjestikuseks päevaks laenutada, sellega muuseumi külastada ja tagastuspäeval tuleb pilet tagasi tuua sinna raamatukokku, kust see laenutati," selgitas Reiser.

Tallinna raamatukogudest saab piletit laenutada kahest raamatukogust, Kadrioru muuseumist ja Kalamaja raamatukogust.

"Eestis on ka teisi raamatukogusid, mis muuseumipileteid laenutavad. Näiteks Võru raamatukogu, Kärdla linnaraamatukogu ja erinevad Tartu maakonna raamatukogud," selgitas Reiser.

Tallinna raamatukogudel on hetkel koostööpartneriteks Tallinna kirjanduskeskus, Tallinna linnamuuseum, Eesti tervisemuuseum, Vabamu ja Kai kunstikeskus.

"Korraga saab laenutada ühe pileti ja korra kvartalis, ehk aastas neli korda. Piletit ei saa laenutada need, kellel on raamatukogu ees võlgnevused. Näiteks raamat on jäänud tagastamata. Samuti ei saa laenutada need, kellel pole Eesti isikukoodi ehk turistid," tõi Reiser välja.

"Tasuta muuseumpileti pakkumine on heategevuslik üritus. Seda teenust poleks, kui ei oleks muuseume, kes on nõus andma oma pileteid tasuta laenutamiseks. Meie muuseumile selle eest midagi ei maksa. Meie kogemus näitab, et inimesed, kes muuseumipiletit laenutavad, muidu muuseumi külastama ei läheks. Nad ei saaks mingil põhjusel seda rahalist väljaminekut endale lubada või siis ei saa tasuta muuseumipäeval kohale minna," tõdes Reiser.

Tagasiside laenutajate poolt on väga positiivne.

Lisainfo on leitav Tallinna raamatukogude veebilehelt.