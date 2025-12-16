Muuseumid tõstavad uuest aastast piletihinda euro kuni paari võrra

Maksu- ja hinnatõus sunnib osasid muuseume uuest aastast piletihindu euro või paari võrra tõstma. Muret teeb ka haridusministeeriumi keeld küsida üldhariduskoolide lastevanematelt õppekava rikastavateks tegevusteks lisaraha, mis võib jätta kultuuriprogrammidest eemale üle 50 tuhande koolilapse aastas.

Hinnatõus muuseumides on esialgu pigem sümboolne, et muuseumidel oleks kergem pingelises majandusolukorras nina vee peal hoida, samas ei soovi aga keegi külastajaid eemale peletada.

"ERM ei ole tõstnud piletihinda avamisest alates, meil on üks ja sama majapilet olnud, ja see on olnud põhimõtteline otsus. Sel aastal enam ei saa teisiti, kui peame seda ühe euro võrra tõstma ja loodame, et see ka nii jääb pikemaks ajaks," ütles ERM-i direktor Laura Kipper.

Eesti Kunstimuuseum on otsustanud tõsta kõigis filiaalides sooduspiletite hindu ühe kuni kahe euro võrra. Kunstimuuseumi juhi Sirje Helme sõnul on tal kõige suurem mure aga koolilaste pärast, kellest umbes 80 protsenti on siiani jõudnud muuseumidesse just ühiskülastustega. Kui muuseumide või teatrite haridusprogrammides osalemiseks enam raha küsida ei tohi, kahandab see kokkuvõttes meie rahva kultuuriharidust drastiliselt.

"Minu meelest on see sõna otseses mõttes Kalevipoja jalgade raiumine teist korda. See on midagi väga rumalat. Kogu kultuurivaldkond nüüd ootab, et keegi valitsuse poolt saadaks sõnumi, et kas see on hea või halb või mis siis nüüd tehakse. Väiksemad koolid löövad lihtsalt käega, nad pelgavad, juba praegu pelgavad, Meile on ka juba ära öeldud, aga esimesed tugevamad tagasilöögid tõenäoliselt on jaanuari lõpus-veebruari alguses, kui saame seda tunda," ütles Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme.

Türil asuv Eesti Ringhäälingumuuseum, kelle umbes 5000 külastajast pooled on kooliõpilased, on samuti tuleviku pärast mures ning tõstab uuest aastast hindu ühe euro võrra.

"Pärast seda teemakäsitlust tulid meil mõned koolide tellimuse tühistamised, mis tundub, et olid otseselt seotud sellega, aga me oleme aastate jooksul näinud, et valdav enamus õpilastest maksab osalustasu omast taskust, nii et kindlasti on sellistel otsustel palju laiem mõju, kui algselt mõeldi," sõnas Eesti Ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver.

Tallinna linnamuuseum plaanib osades filiaalides hindu veidi tõsta, lootes samal ajal, et Tallinn jätkab noorte kultuuripileti toetust, mis võimaldab lastele aastas vähemalt ühe tasuta õppekäigu mõnda Tallinna kultuuriasutusse.

"Näiteks lastemuuseumis Miiamilla oleme teinud ettepaneku tõsta perepileti hinda nelja euro võrra, sest meie ei piira perekonna suurust ja meile tulevad ka suuremad perekonnad," ütles Tallinna linnamuuseumi direktor Heli Nurger.

Saaremaa muuseum tunnistab, et otsus piletihinda tõsta ei tulnud kerge südamega.

"Mis seal salata, kui me praegu piletihinna tõusu otsust teeme, siis ka alati mõtleme selle peale, et inimesed tulevad Saaremaale, ostavad praamipileti, ööbivad, tahes-tahtmata natukene nende asjaoludega arvestame, et muuseum jääks inimestele kättesaadavaks," ütles Saaremaa muuseumi juht Priit Kivi.

Hinda ei tõsta muuseumikaart, mis avab 75 euro eest terveks aastaks sissepääsu ligi 140 muuseumisse ja külastuskeskusesse.