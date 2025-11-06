X!

Arhitektuurimuuseumi vestlussari uurib muuseumide rolli vaimse tervise toetamisel

Eesti Arhitektuurimuuseumi vestlussari "(H)arutus" võtab 11. novembril teemaks muuseumid ja vaimse heaolu.

Uusi teadmisi ja elamusi pakkuv muuseum on oluline vaimse ja sotsiaalse heaolu toetaja, muuseumikülastusega saab leevendada stressi ja hoida kogukondlikku kuuluvustunnet.

Vestlusringis arutatakse, kuidas muuseumide tegevus saab vaimse tervise probleeme ennetada ja leevendada, võtmata tervishoiuasutuse rolli. Samuti mõtiskletakse selle üle, kuidas muuseumid võiksid jõuda paremini erinevate ühiskonnarühmadeni – sealhulgas meesteni, kelle tervisenäitajad on naistest oluliselt kehvemad.

Vestlusring toob kokku vaimse tervise, muuseumi- ja arhitektuurivaldkonna eksperdid. Teemat arutavad muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop, arhitekt Kadri Klementi (b210 arhitektuuribüroo) ning psühholoog ja Peaasi.ee vaimse tervise koolitaja Minna Sild. Vestlust modereerib Adamson-Ericu muuseumi programmijuht-kuraator Karin Vicente.

"(H)arutus" toimub teisipäeval, 11. novembril kell 18 Eesti Arhitektuurimuuseumis.

Toimetaja: Karmen Rebane

