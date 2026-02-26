Tallinna Linnamuuseum asub koos teadlastega uurima haruldasi piltvaipu

X!

Tallinna Linnamuuseum, Tartu Ülikool ja Eesti Kunstiakadeemia alustavad ühist teadusprojekti, mille käigus uuritakse linnamuuseumi kogusse kuuluvaid haruldasi, 16. sajandist pärit piltvaipu.

Tallinna Linnamuuseumi kogusse kuulub kaheksa 1547. aastal Tallinna raekojale Madalmaadest tellitud seina- ja pingivaipa. Haruldased piltvaibad kuulusid juba oma loomise ajal kõige väärtuslikumate kunstitellimuste hulka.

"Nende piltvaipade säilimine on täielik ime. 20. sajandi alguses arutati, et äkki müüme need maha, ehitame mõne koolimaja nende asemel, aga õnneks on nad säilinud ja saame neid imetleda tänapäevani," ütles projektijuht ja Tartu Ülikooli tekstiiliajaloo teadur Kerttu Palginõmm.

Looduslike tekstiilivärvidega villavaibad kujutavad piibliainelisi kuningas Saalomoni loo motiive. Järgneva aasta jooksul uuritakse hindamatu väärtusega vaipu väga põhjalikult.

"Me paneme kokku kunstiajaloolaste, ajaloolaste ja täppisteadlaste potentsiaalid ja saame teada nii nende piltvaipade pildiprogrammide kui ka materjalide ja värvide kohta," sõnas Palginõmm.

Uurimise käigus loodetakse saada uusi teadmisi nii piltvaipade valmimise kui ka säilitamise ja eluloo kohta.

"Peamiselt on meie uurimise keskmes kiud ja värvained, mis on valmistamise aegsed algsed kiud, siin on parandusi tehtud aegade jooksul, paigatud aukusid. See kaardistamine, meetrite viisi vaipu läbi uurida on põnev detektiivi töö," ütles Tartu Ülikooli arheoloogia professor Riina Rammo.

Kiude uuritakse nii teravate silmade kui mikroskoopidega.

"Metallniite uuritakse mitmesuguste masinatega, mis aitavad kindlaks teha kasutatud sulamid. Näiteks kas on hõbelint, mis on kullatud. Värvianalüüside jaoks kasutame oma partnereid Brüsselis. Kultuuriväärtuste uurimise instituut, sealne tekstiililabor teeb värvianalüüse, see on juba tõsisem täppisteadus," lisas Rammo.

Uurimistöö laiem eesmärk on vaibad konserveerida ja lõpuks koos teadustöö tulemustega ka avalikkusele vaatamiseks eksponeerida.

"Tekitab aukartust küll. See on ikkagi sajanditevanune kultuur ja see teeb vaipadest linnamuuseumi ühe koorekihi," ütles Tallinna Linnamuuseumi teadusdirektor Pia Ehasalu.

Teadustöö kannab Euroopa kultuuripärandi säilitamise eesmärke.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

