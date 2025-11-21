Galerii: uuenduskuuri läbinud Tallinna linnaelumuuseum avab taas uksed

Tallinna linnaelumuuseum avatakse läbi mitme korruse ulatuva väljapanekuga, kus saab näha nii Mustpeade vennaskonna varasid kui ka Tallinna ajalugu elualade kaupa.

"Muuseum räägib oma kõige hinnalisemate museaalide vahendusel, milline oli Tallinna seltskondliku elu kultuur. Tallinna ühed väärtuslikumad ajaloolised esemed on Mustpeade vennaskonna kunstivarad, mida pole ammu sellises mahus olnud võimalik vaadata," tutvustas väljapanekut linnamuuseumi direktor Heli Nurger.

Kogu linnaelumuuseumi teist korrust täitva näituse "Rikkad ja ilusad. Mustpeade vennaskond Tallinnas" peakuraator on Tallinna Linnamuuseumi teadusdirektor Pia Ehasalu, kuraatorid Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor Anu Mänd ja Tallinna Linnamuuseumi vanemkuraator Toomas Abiline.

Neljandal korrusele avatav püsinäituse osa "Lyndanise. Reval. Tallinn. Linnaelu läbi sajandite" avab Tallinna legende ja linnaelu eri tahke: haridust ja kirikuelu, tööstust ja kaubandust. Näha saab ka neid plaane, mis teoks ei saanudki. Tallinna lugu jutustavad linna kaitsepühak, püha Viktor ja Kalamaja poiss, kellest hiljem saab kõigile tuntud linnavaht Vana Toomas. Tutvustatakse ka Tallinna tähtsaimaid aardeid: Vana Tooma originaali ja kullatud linnavõtit, rae tähtsamate dokumentide hoidmise varalaegast ja Dannebrogi – lippu, mille kinkis linnale kuninganna Margrethe II. Selle näituse projektijuht on peavarahoidja Maris Rosenthal.

Näituste maksumus kokku on ligikaudu 900 000 eurot ja neid rahastas Tallinna linn. Näitused jäävad avatuks kuni Tallinna avatud kogude uue hoone plaanitava valmimiseni 2030. aastal.