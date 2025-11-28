X!

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

Muuseumid
Tartu linnamuuseum
Tartu linnamuuseum Autor/allikas: Maria Kiik
Muuseumid

Tartu linnamuuseum ning näitus "Meie Tartu" nomineeriti Euroopa muuseumide aastaauhinnale koos 34 teise muuseumiga üle Euroopa, samuti värskelt renoveeritud lastemuuseum Miiamilla. Auhindu jagab välja Euroopa Muuseumifoorum, auhindade võitjad selguvad 2026. aasta juunikuus.

Tartu Euroopa kultuuripealinna aastal avatud näitus "Meie Tartu" on näitus tartlastest ja Tartu linnaosadest, mis tutvustab külastajatele 17 peatüki kaudu linna olemust. "Meie Tartu" valmis 2023-2024 Tartu linnamuuseumi ning tartlaste koostöö, 2024. aastal pälvis see ka Eesti muuseumide aastaauhinna kogukonna sõbra tiitliga. Näituse "Meie Tartu" idee autor on Risto Lehiste. Kuraatorid on Maria Usk ja Robert Varik.

"Selline äramärkimine Euroopa muuseumide seas on suureks tunnustuseks eelkõige Tartule ja meie linna inimestele," ütles Tartu Linnamuuseumi direktor Risto Lehiste. "Nominatsioonist olulisemaks pean aga seda, et meil on koos teise 34 Euroopa muuseumiga võimalus Bilbaos oma tegevusest rääkida. Läheme ja tutvustame "Meie Tartut" Euroopale. Need mõtted, sõnumid ja unistused, mis inimestelt näitusele said, saadame Euroopasse lendama."

Lastemuuseumi Miiamilla püsinäitust rikastavad üle 100 mänguasja ja kultuuriloolisest kogudest pärit museaali, kogumiskampaaniate käigus saadud kiikhobud ning paljud muud tänapäeva lapse elus olulist rolli mängivad esemed ja lastega koostöös disainitud originaalesemeid.

"Lastemuuseum kuulab laste sõna. See on maailm, kus laps juhib täiskasvanu teekonda," ütles muuseumi juhataja ja uue ekspositsiooni looja Jane Meremaa-Roos. "Lapsevanema ülesanne on aeglustada oma tempo lapse rütmi ja olla päriselt kohal. See võib alguses olla keeruline, aga sellel pikas perspektiivis inimeseks kasvamisel positiivsed tulemused."

Euroopa muuseumite aastaauhindu on välja antud Euroopa Nõukogu egiidi all aastast 1977. Kokku on sel aastal auhindadele nomineeritud 35 muuseumit üle Euroopa.

2024. aastal võitis Euroopa muuseumide aastaauhinna kogukonna ning kaasamise Silletto preemia Kalamaja muuseum. 2008. aastal võitis Euroopa muuseumite aastaauhinna Kumu.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

"Plekktrumm"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

15:13

Uue muusika reede: Liis Lemsalu, Yasmyn, Jarek Kasar, Reket, Ed Sheeran

14:07

Galerii: iga-aastane piparkooginäitus seikleb armastuse radadel

13:56

Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

12:50

Liis Lemsalu avaldas kaheksa-aastase pausi järel albumi "À la carte"

12:22

Sinijärve raamatusoovitused: Mahkra "Vaarisa moodi" on mõnus meelelahutus

11:36

Galerii: lõppesid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

10:57

Galerii: rahvusvahelise klotsinäituse "Art of the Brick" avamine

10:23

Anna Mari Liivrand pälvis 25 000-eurose Kaamose kunstistipendiumi

09:14

Sõltumatu Tantsu Laval esineb Kanada-Eesti muusik Kara-Lis Coverdale

08:00

ERSO lavamees Jüri Korjus: paljusid orkestrante olen lastena ringi jooksmas näinud

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

27.11

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

26.11

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

26.11

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

27.11

Tõnis Niinemets: tunnen rõõmu, et mu repertuaar on nii eriilmeline

27.11

Rahvusooper Estonias jõuab lavale ühiskonnakriitiline balletilavastus

27.11

Astrid Lindgreni teos "Mio, mu Mio" jõuab esmakordselt Eesti teatrilavale

27.11

Kabareeõhtute korraldaja Kaisa Ling: kabaree on elamas läbi uut tõusu

27.11

Ain Anger: Wagneri-lauljal on vaja Wagneri häält ja väga head saksa keelt

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo