Euroopa muuseumide aastaauhinnale on tänavu nomineeritud kaks Eesti muuseumi

Tartu Euroopa kultuuripealinna aastal avatud näitus "Meie Tartu" on näitus tartlastest ja Tartu linnaosadest, mis tutvustab külastajatele 17 peatüki kaudu linna olemust. "Meie Tartu" valmis 2023-2024 Tartu linnamuuseumi ning tartlaste koostöö, 2024. aastal pälvis see ka Eesti muuseumide aastaauhinna kogukonna sõbra tiitliga. Näituse "Meie Tartu" idee autor on Risto Lehiste. Kuraatorid on Maria Usk ja Robert Varik.

"Selline äramärkimine Euroopa muuseumide seas on suureks tunnustuseks eelkõige Tartule ja meie linna inimestele," ütles Tartu Linnamuuseumi direktor Risto Lehiste. "Nominatsioonist olulisemaks pean aga seda, et meil on koos teise 34 Euroopa muuseumiga võimalus Bilbaos oma tegevusest rääkida. Läheme ja tutvustame "Meie Tartut" Euroopale. Need mõtted, sõnumid ja unistused, mis inimestelt näitusele said, saadame Euroopasse lendama."

Lastemuuseumi Miiamilla püsinäitust rikastavad üle 100 mänguasja ja kultuuriloolisest kogudest pärit museaali, kogumiskampaaniate käigus saadud kiikhobud ning paljud muud tänapäeva lapse elus olulist rolli mängivad esemed ja lastega koostöös disainitud originaalesemeid.

"Lastemuuseum kuulab laste sõna. See on maailm, kus laps juhib täiskasvanu teekonda," ütles muuseumi juhataja ja uue ekspositsiooni looja Jane Meremaa-Roos. "Lapsevanema ülesanne on aeglustada oma tempo lapse rütmi ja olla päriselt kohal. See võib alguses olla keeruline, aga sellel pikas perspektiivis inimeseks kasvamisel positiivsed tulemused."

Euroopa muuseumite aastaauhindu on välja antud Euroopa Nõukogu egiidi all aastast 1977. Kokku on sel aastal auhindadele nomineeritud 35 muuseumit üle Euroopa.

2024. aastal võitis Euroopa muuseumide aastaauhinna kogukonna ning kaasamise Silletto preemia Kalamaja muuseum. 2008. aastal võitis Euroopa muuseumite aastaauhinna Kumu.