Kalamaja muuseumi juht: kogukonnamuuseum ei saa kunagi valmis

Eelmine aasta Euroopa parimaks kogukonnamuuseumiks kuulutatud Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi sõnul ei saa kogukonnamuuseumid kunagi valmis, sest alati on inimesi, kes oma esemete ja lugudega uksest sisse astuvad.

Tallinnas Kotzebue tänaval asuv Kalamaja muuseum avas uksed 2021. aastal. Kalamaja kogukonnamuuseum on loodud üheskoos Kalamaja kandi inimestega.

"See muuseum on algusest peale loodud ideega, et inimesed, kes siia tulevad, kes siin ümberringi elavad, nemad said kaasa rääkida, milline peaks üks muuseum olema," tutvustas muuseumi juhataja Kristi Paatsi saates "OP".

Näiteks pakkusid kohalikud, et muuseumis võiks olla köök, kus saab süüa teha. "Võib-olla meie, muuseumitöötajad, poleks ise selle peale tulnud, et ühes muuseumis võiks olla avalik köök," tõi ta välja.

"Kõik need elutoas olevad esemed on Kalamaja inimeste annetatud. Kõik see muuseum pakatab sellest Kalamaja tänasest ja kunagisest elust."

Eelmine aasta kuulutati Kalamaja muuseum Euroopa parimaks kogukonnamuuseumiks. Tunnustusele järgnenud aasta möödus Kalamaja muuseumile mööda maailma sõites ja oma muuseumist rääkides.

"Me oleme siis tõesti New Yorgist Lvivini käinud Kalamaja muuseumist rääkimas. On hästi palju konverentsidele kutsutud ja üle maailma on jõudnud siia inimesed, kes on vaadanud, kuidas sellist muuseumi teha, kuidas selline asi üldse võimalik on, et inimesed teevad muuseumi. See kontseptsioon ongi kindlasti väga teistsugune," kirjeldas Paatsi.

Eraldi on tunnustatud ka Paatsi tööd. Veebiplatvorm Blooloop valis oktoobris välja 50 muuseumivaldkonna mõjuisikut maailmas. Esikümnesse valiti ka Kalamaja muuseumi juht. "Saada valitud kümne maailma kõige tähtsama muuseumi mõjuisiku hulka on ikkagi peen küll," rõõmustas ta.

Seda, et Kalamaja muuseum kunagi valmis saab, Paatsi ei usu. "Kogukonnamuuseumi võib-olla kõige suurem eripära ongi see, et see ei saa kunagi valmis. Alati muutub. Alati tuleb inimesi, kes tahavad esemeid annetada või lugusid rääkida."

Lisaks on Kalamaja muuseumis kaks ajutiste näituste ruumi. Ühes on praegu Kopli maagilise realismi näitus, teises ajakirjanik Piret Tali perekonna lugu tutvustav väljapanek.

"Paljud ideed jõuavad muuseumisse nii, et inimesed tulevad ise pakkuma, et nemad tahaksid siin muuseumis midagi teha, midagi tuua või mõne linnatuuri või linnaruumi näituse teha. Meil need inimesed ongi kõige tähtsamad siin muuseumis," lausus juhataja.

Paatsi usub, et Kalamaja muuseumi eduloo taga on oma kogukonna kuulamine. Lisaks peab ta oluliseks, et oma asja südamega tehakse.

"Küsigegi muuseumis rohkem oma kogukonna või sihtgruppide käest, mida nad tahaksite muuseumis, siis ka muuseum õnnestub, inimesed tulevad parema meelega ja on selle muuseumiga rohkem seotud," jagas ta teistelegi näpunäiteid.