Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

Foto: Kairit Leibold/ERR
Veebiplatvorm Blooloop valis välja 50 muuseumivaldkonna mõjuisikut maailmas. Esikümnesse valiti ka Kalamaja muuseumi juht Kristi Paatsi.

"See on tõesti väga suur oma valdkonna sisene tunnustus. Seda valib veebiplatvorm, kuhu koonduvad muuseumid üle maailma. Seal liigub info, uued tuuled ja valitakse ka muuseumispetsialistid. Minu kõrval olid tõesti suured muuseumid nagu Guggenheimi juht, Victoria & Albertsi muuseumi juht sai selle tähtsa mõjuka tiitli. See on ikka selline väga peen aunimetus Eesti muuseumidele," rääkis Paatsi "Aktuaalses kaameras".

Kotzebue tänaval asuv Kalamaja muuseum ja aed on kogukonna kohtumispaik. Muuseumi teeb eriliseks, et pea iga huviline saab kaasa lüüa. "Astus sisse ajakirjanik ja kirjanik, kalamajaks Piret Tali ja ütles: "Tere! Mina tahan teha omast perest näituse." Ja tuli ja tegigi! Meie aitasime omalt poolelt kaasa," kirjeldas Paatsi. "Inimeste aktiiv on hästi tähtis meie jaoks."

Kristi Paatsi ei tegutse muusemis üksinda. Kolleegi, õppedisainer-kuraatori Tuuli Silberi sõnul on Paatsi inimene, kes suudab teised tegutsema panna ja neisse energiat ja rõõmu süstida. "Töö pole häda ja vaev, vaid töö on see, mida ka endal on äge teha," sõnas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

