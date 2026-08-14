Kalamaja suveteater toob publiku ette kriminaalsed kolelood

Augustikuus kutsub Kalamaja muuseum Kalamajja ekskursioonidele, mis on seotud Kalamaja suveteatri etendusega "Üksainumas armastus. Kergelt koletu lugu Kalamajast".

"Kalamaja suveteatri lõi Kalma sauna taga Teoteatris asuv tuumik. Teoteatri juht Piret Viisimaa tuli mõttele, et sauna taga Kalma haljakul oleks tore üht Kalamaja lugu ellu äratada, sest Kalamaja on lugusid täis, ka kriminaalse hõnguga lugusid," tõdes näitleja ja muuseumiturundaja Kristjan Arunurm, kes on ise Kalamajas sündinud.

Arunurme sõnul peitis Kalamaja kalmistu park, kunagine surnuaed endas mitut õõvastavat saladust. "Kunagi elas Kalamajas naine, kes kaotas oma lapse ja läks hulluks, kaevas surnult sündinud lapse üles, röövis siis Pärnu rannast lapse ja kasvatas selle üles. Kalamaja kalmistu pargis on Surmavärav, kus üks emand käis kummitamas. Siis oli Kalamajja loodud varjusurnute kodu, sellised asjad juhtusid," nentis Arunurm.

Enne etenduse algust saab publik Kalamaja piirkonnaga tutvuda. "Üks ekskursioon jutustabki kolelugusid, mida viib läbi Kristi Paatsi ja jutustab sellest, mis surnute ja elavate inimestega Kalamajas on toimunud," sõnas Kalamaja muuseumi külastusjuht Karoli Loo. "Me ei kogu Kalamaja muuseumis ainult füüsilisi asju, vaid inimeste lugusid, mida meile räägitakse kogu aeg."

Suveteatri etenduses "Üksainumas armastus. Kergelt koletu lugu Kalamajast" ärkavad tegelased ellu 1925. aastal.

"Praegu tundub Kalamaja väga glämm piirkond, aga siis, kui mina sündisin, oli ta kergelt slumm. Meie pere oli väga õnnelik, kui me saime lõpuks Lasnamäele korteri , kui olime paarkümmend aastat korterijärjekorras olnud. Mina olin siis väike laps, Koplis käisin koolis," meenutas Arunurm.

"Vanad prügimäed on väga väärtuslikud kohad, me ei oska neid tänapäevases mõistes hinnata, aga nad annavad tohutult palju huvitavat informatsiooni välja," tõdes Loo.

Septembris tähistab Kalamaja muuseum 5. sünnipäeva.