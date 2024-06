Jänedal tuuakse lavale Jules Verne'i Eesti-teemaline krimilugu

"Draama Liivimaal" põhitegevused hargnevad 19. sajandi lõpul Pärnu lähistel Murtud Risti kõrtsis. Sealt leitakse tapetult panga käskjalg. Tapja selgub alles loo lõpus.

"Minu jaoks oli see raamatu lugemisel ikkagi üllatus. Aga vihjeid ja pöördeid on kogu selle mängu juures nii palju, et see teebki selle mõnusalt mängitavaks ja ma loodan ka, et väga hästi jälgitavaks," sõnas Pullitalliteatri produtsent Enno Must.

1904. aastal (eesti keeles Jaan Vahtra tõlkes 1937. aastal) ilmunud "Draama Liivimaal" pole mitte ainult krimilugu, vaid tal on ajalooline mõõde.

"Ta räägib sellest perioodist, kus Liivimaa oli juba Vene keisri võimu all, aga samal ajal olid ka Saksa parunid siin. Ehk oli nagu kaksikvõim või õigemini käis võitlus võimu üle. Ja kohalikud ehk liivlased võõraste rahvaste ikke all pidid veel oma asja ajama," rääkis lavastaja Eero Spriit.



Kuigi lavastuses mängivad vaid mehed, on väga oluline ka naise roll.

"Siin on seitse meestegelast, aga meil on suur saladus siin, sest kõige taga seisab üks naine. Ja kui tihedalt ta kõige toimuvaga seotud on, tuleb välja, kui tulla seda vaatama," ütles lavastaja.

Lavastuses mängivad Tarvo Vridolin (Ugala), Rednar Annus, Mihkel Tikerpalu, Veljo Kukk, Tiit Tammleht ja Kristjan Arunurm.

"Draama Liivimaal" esietendub Jäneda Pullitalliteatris reede õhtul.