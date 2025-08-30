Teater Nuutrumi uus hooaeg viib vaataja armastusest maleni

Oktoobri lõpus esietendub Sakala 3 teatrimaja kammersaalis Üllar Saaremäe käe all Eric-Emmanuel Schmitti "Härra Ibrahim ja Koraani õied". Lavastus räägib armastusest ja selle puudumisest, teineteise mõistmisest ja mõistmatusest, kuid ennekõike sellest, kuidas jääda inimeseks. Kõiki eriilmelisi tegelasi mängivad Raivo E. Tamm ja Robin Täpp.

Jõulukuu alguses esietendub Viimsi Artiumi suures saalis kogupere lavastus "Päkaplika". Oma esimese lavastajatöö koduteatris teeb Robin Täpp. Näidendi autor on Loone Ots. Aron on poiss, kes veedab enamuse ajast nutitelefonis, on ebaviisakas ja kohatu. Kui Aron järjekordselt isale vastu hakkab ja keeldub magama minemast, tuleb mängu kaval Päkaplika, kes poisi maa-alusele seiklusele viib, kus kõik teed juhatavad mutikuninga juurde. Lavastuses mängivad Aaron Thor Härm, Helo Kaplinski, Kristjan Arunurm (Salme Teater) ja Grete Konksi.

Märtsis 2026 esietendub taaskord Viimsi Artiumi suures saalis Nuutrumi kunstilise juhi Jaanus Nuutre lavastus "Pauli pärjamata pea", mis jutustab loo eesti ajaloo suurkujust – maletaja Paul Keresest. Lavastus keskendub aastatele 1949–1950. Ühtlasi jätkatakse sellega 2023. aastal alguse saanud "Eesti suurkujud" lavastuste sarja. Andri Luubi kirjutanud terava loo viivad ellu Indrek Saar, Saara Pius, Natali Lohk ja Robin Täpp.