Teater Nuutrum avab hooaja Jaanus Rohumaa lavastusega "Tundekasvatus"

Lavastuse dramatiseering tõukub Tõnis Vilu luulekogudest ja selle autor on Roos Lisette Parmas. "Tundekasvatus" räägib kodu otsimisest, iseenda mõistmisest ja mõistmatusest ning armastusest. Lugu inimesest, kes läheb eneseotsingutel väga kaugele, et lõpuks avastada midagi, mis on tegelikult kogu aeg tema kõrval olnud. Lavastuse keskmes on vaimne haprus, tunne, et me ei ole piisavad ning surve vastata maailma ja teiste inimeste ootustele. "Tundekasvatus" küsib, mis juhtub siis, kui inimene püüab liiga kaua olla keegi teine ning kaotab selle käigus kontakti iseendaga.

"Tundekasvatuse" toob publiku ette Jaanus Rohumaa, laval mängivad Saara Pius, Karl Robert Saaremäe ja Üllar Saaremäe.

Teatrijuht Jaanus Nuutre soovib "Tundekasvatuse" kaudu teatrit ärksana hoida. "Selle lavastuse puhul astub teater järgmise sammu oma arengus edasi. Seda nii sisu kui ka tegemise poolest. Luulest põimitud lavastusi kuigi tihti lavale ei satu. Tehniline meeskond ja näitlejad peavad hingama kogu lavastuse vältel sama rütmi, et publik saaks kogeda midagi erilist, mille Jaanus Rohumaa on lavale seadnud," sõnas Nuutre

Uuel hooajal jõuab Teater Nuutrumi lavale kokku neli uuslavastust, mis vaatlevad inimest, tema suhteid, valikuid ja sisemaailma väga erinevatest vaatenurkadest.

12. novembril esietendub Sakala 3 kammersaalis Teater Nuutrumi näitleja ja lavastaja Robin Täpi ideest sündiv "Kodumängijad", mille autor on Andri Luup. Lavastuse keskmes on isa, ema ja poja suhe, keda kehastavad päriseluski perekond – Garmen, Margus ja Theodor Tabor. "Kodumängijad" on lugu perekonnast, kes püüab leida sõnu, tõde ja teineteist ning küsib, mis on päriselt olemas ja mis võib-olla meie enda moonutatud pilt.

18. veebruaril 2027 teeb Nuutrumis lavastajadebüüdi Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg, kes toob publiku ette Vootele Ruusmaa näidendi "Keti viljad", mis saavutas 2023. aasta Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistlusel III koha. Žürii tõstis toona esile Ruusmaa oskust vaadata lihtsa olukorra taha ning näha dialoogi ja tegevuse pealispinna all midagi palju enamat, kurvemat ja ilusamat. Lavastuses astuvad üles Harriet Toompere ja Robin Täpp.



Hooaja lõpetab 12. märtsil 2027 esietenduv Florian Zelleri komöödia "Tõde", mille lavastab Priit Pius. Lavastuse keskmes on Michel, kes petab oma naist oma parima sõbra naisega ning usub, et tõe varjamisega teeb ta tegelikult kõigile head. Kui tema hoolikalt üles ehitatud valede võrgustik hakkab aga kokku varisema, muutub üha keerulisemaks aru saada, kus lõpeb tõde ja algab enesepettus. Lavastuses mängivad Henrik Kalmet, Saara Pius, Ott Raidmets ja Piret Krumm.