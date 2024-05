Kalamaja muuseum pälvis üleeuroopalise kogukonnamuuseumide peapreemia

Silletto auhinda antakse välja alates 2011. aastast ning sellega tunnustatakse muuseume kogukonna kaasamise eest. Silletto auhinna võitja valib EMYA žürii, kuhu kuuluvad kogenud muuseumi- ja kultuurieksperdid üle kogu Euroopa.

Auhinna üleandmisel iseloomustati Kalamaja muuseumi kui väikest kogukonnamuuseumi, mis annab oma piirkonna elanikele jõudu.

"Kalamaja muuseumi põhiväärtused ja missioon vastavad kogukonna vajadustele. Elanikke ja külastajaid julgustatakse osalema või algatama uusi üritusi, näitusi, ringkäike ja üritusi. See tähendab, et tegemist on pidevalt muutuva tegevusega muuseumiga. See tegutseb inimeste heaks ja inimestega ning elanikele pakutud või nii väikese muuseumitöötajatega kollektiivi koostöös loodud projektide hulk ja originaalsus on märkimisväärne," märgiti auhinnatseremoonial.

Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi jaoks on väikese kogukonnamuuseumi võit uskumatu.

"See tähendab palju kogukonna inimestele, kes on muuseumi ise loonud. Täname südamest kogukonna liikmeid, toetajaid, lugude ja esemete annetajaid ning muuseumi sõpru. See on tunnustus kogu Eesti tugevale muuseumimaastikule. Loodan, et see auhind julgustab ka teisi Eesti muuseume üha enam mõtlema oma kogukondadele ja toimetama koos nendega," innustas Paats.

Tallinna Linnamuuseumi direktori Heli Nurgeri sõnul on Eestis kogukondade toel ja initsiatiivil algatatud palju kohamuuseume, kuid kogukonnamuuseumi loomine linnakeskkonnas on suur väljakutse.

"Veelgi suurem väljakutse on saada muuseumina piirkonna identiteedi vedajaks, rääkida ajaloost ja samal ajal mõjutada nii tugevalt tänast ning homset linnaosa nägu. Seda on Kalamaja muuseumi väike naiskond viimastel aastatel teinud – Kalamaja muuseumist on saanud Kalamaja süda. Õnneks on seda märganud muuseumi külastajad ja meil on tõesti hea meel, et see on ära märgitud nüüd ka Euroopa muuseumivaldkonna olulise tunnustusega," kõneles Nurger.

Euroopa aasta muuseumi (European Museum of the Year Award) auhinda annab välja Euroopa Muuseumifoorum alates 1977. aastast. Tiitlile saavad kandideerida eelkõige uued, äsja renoveeritud või oma ekspositsiooni põhjalikult uuendanud muuseumid. Tänavusel konkursil oli nominente kokku 50. Euroopa aasta muuseum 2024 on Siida saami muuseum Soomes Inaris.

Varem on Eestile nii kõrge tunnustus osaks saanud vaid kahel korral: peaauhind Kumu kunstimuuseumile (2008) ja Kenneth Hudsoni nimeline Eesti Rahva Muuseumile (2018). Ära on märgitud ka Lennusadam ning Haapsalu linnus.