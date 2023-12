Kaks Eesti muuseumi on nomineeritud Euroopa aasta muuseumi auhinnale

Euroopa aasta muuseumi auhinnale (EMYA) saab kandideerida muuseum, mis on avatud või oluliselt uuenenud alates 2019. aasta jaanuarist.

Selle aja jooksul on spordimuuseum ehitanud ümber muuseumi põhikorrused, avanud püsinäituse "Eesti spordi lugu", avanud ühe hoidlatest ka külastajatele, andnud välja oma veebirakenduse ja avanud esimese ajutise suurnäituse ekstreemspordist.

"Oleme EMYA nominatsiooni üle ääretult õnnelikud, tegemist on meie jaoks tohutu tunnustusega, seda enam, et oleme Euroopa parimate muuseumite sekka valitud aastal, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn," sõnas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Kalamaja muuseum Autor/allikas: Aron Urb

Kalamaja kogukonnamuuseum on loodud üheskoos Kalamaja kandi inimestega. Muuseum sai stardi 2018. aasta kevadel kohalike hulgas korraldatud küsitlusega, millele järgnesid mõttetalgud ja kohtumisõhtud. Kümned endised ja praegused kalamajakad on osalenud püsinäituse valmimisel, annetades esemeid ning jagades oma mälestusi eluolust Kalamaja asumis. Kalamaja muuseum avati 24. septembril 2021.

Euroopa muuseumide aastaauhindu antakse välja 1977. aastast ning see on kõige tuntum rahvusvaheline muuseumide konkurss. Varem on Euroopa aasta muuseumi peaauhinna võitnud Kumu kunstimuuseum (Eesti Kunstimuuseum, 2008). Eripreemiad on saanud kolm Eesti muuseumi: esile on toodud Lennusadam (Eesti Meremuuseum) ja Haapsalu linnus (SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid) ning Kenneth Hudsoni eripreemia on saanud Eesti Rahva Muuseum.